De "Sábado Gigante" al "Show de Cristina", los programas de TV que marcaron hogares

Antes de que la tecnología y el internet se apoderaran de los hogares dominicanos, la televisión era el único medio de entretenimiento. En su programación se incluían programas que todavía hoy son recordados con nostalgia, pues marcaron a muchos durante la infancia.

"Sábado Gigante" con la figura de Don Francisco, "Caso Cerrado" en manos de Ana María Polo, "Sábado de Corporan" con la leyenda Rafael Corporan de los Santos, "El Show de la Noche" con Jochy Santos y el fallecido locutor J. Eduardo Martínez, "Laura en América" con Laura Bozzo y "El show de Cristina" con Cristina María Saralegui son algunos ejemplos de los programas de televisión que fueron toque de queda en la televisión dominicana y más países de América Latina.

Sábado Gigante

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, más conocido como Don FranciscoFuente externa

Hasta el año 2016, este programa de televisión de origen chileno ostentaba Récords Guinness del "programa de variedades con mayor duración al aire" en ese país.

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, más conocido como Don Francisco, fue la figura que de 1962-2015 condujo el programa que todos los sábados marcaba toque de queda en muchos hogares.

La programación de "Sábado Gigante" incluía entrevistas, concursos, música y humor. El programa que estuvo al aire durante 53 años también popularizó personajes como “La cuatro” y “El chacal de la trompeta”, este último interpretado por varias personas a lo largo de los años.

Además, este programa fue el escenario donde se presentaron muchos artistas, entre ellos la fallecida Selena Quintanilla. La última emisión del programa fue denominada "Sábado Gigante. Hasta Siempre" y ocurrió el 19 de septiembre de 2015.

En su pódcast “El Decálogo del Éxito con Don Francisco”, en el capítulo dos, Mario Luis Kreutzberger dice que su meta no era salir del programa, sino dejarlo en manos de otras personas, pero seguir produciéndolo, meta que finalmente no se cumplió.

“Yo nunca hice un trabajo por dinero, el dinero fue una consecuencia de un éxito… No puedo levantarme sin tener nada que hacer. Hice un trabajo porque creía en él y me motivaba a hacerlo. Yo me siento un tipo inútil cuando no tengo nada que hacer, por lo tanto, yo me busque esta actividad”, comenta en el mismo capituló la leyenda de la televisión que ahora está inmerso en el mundo del pódcast a sus 84 años.

Caso Cerrado

Ana María PoloFuente externa

Al año se grababan alrededor de 355 capítulos de Caso Cerrado, según contó la misma Ana María Polo, su creadora y conductora, en una entrevista en el programa “En positivo” con la periodista Lourdes del Río. El programa versaba en la resolución de conflictos. Fue grabado entre 2001 y 2019, pero fue reemitido en 2022 a través de Telemundo.

Aunque los casos eran ciertos, muchas veces se recurría a la dramatización. “Yo siempre lo dije: había muchos casos recreados… Todos los casos eran reales, lo que no era real era la persona que estaba viviéndolo. La historia siempre eran ciertas”, contó en la entrevista la abogada de origen cubano, quien agregó que continúa teniendo los derechos del programa.

Sobre si volvería a hacer Caso Cerrado, Polo confesó: “Si se dieran las condiciones, ¿y qué son las condiciones perfectas para mí?: conseguir un equipo de producción como el que yo tenía, que entrené por casi 20 años, porque ese equipo era cercano a mí y nos entendíamos perfectamente, que era lo que yo buscaba, qué tipo de casos me llamaban la atención… una productora que quiera simplemente sacar la esencia de lo que es Caso Cerrado…” Sin embargo, añadió que es complicado para ella.

Sábado de Corporán

Rafael Corporán de los SantosFuente externa

Rafael Corporán de los Santos se adueñó de la televisión dominicana y frases como “El sábado es de Corporán”, comenzaron a escucharse en todas partes. Durante ocho horas el presentador, a través de concursos y otras temáticas con el público invitado, se colocó por mucho tiempo como un referente.

Además, Sábado de Corporán les sirvió de plataforma a muchos jóvenes que se iniciaban en la comunicación. Sin embargo, los embates económicos terminaron afectado a Corporán. En 2005 vendió el Circuito Corporán al Banco del Progreso y para 2010 había vendido la mayoría de los bienes que había adquirido desde hacía décadas.

Asimismo, las ayudas que el fallecido presentador daba a la clase pobre terminaron afectado su economía. El programa salió del aire a partir del 18 de febrero de 2012. Corporán falleció el 5 de marzo de 2012.

“El gordo de la semana”



Freddy Beras Goico condujo durante 30 años el programa kilómetro "El Gordo de la Semana", que inició en 1973 en Radio Televisión Dominicana y luego se estableció en Color Visión.

Freddy Rinaldo Antonio Beras-Goico, más conocido como Freddy Beras-Goico en su larga historia en la televisión participó en varios programas, siendo “El gordo de la semana” que fundó en 1973 uno de los más recordados.

Se dice que el nombre lo aportó el presentador Yaqui Núñez del Risco, quien trabajó con Freddy en el programa meridiano "El show del medio día". Inicialmente, "El Gordo de la Semana" se transmitió por Radio Televisión Dominicana (RTVD), luego pasó al Color Visión donde logró consolidarse y mantenerse como referencia aun después de su cierre en 2003.

Otro de los programas que sacó Freddy Beras-Goico fue “Punto final” en donde se popularizaron segmentos como “La Escuelota” e hicieron vida figuras como Felipe Polanco (Boruga), Cuquín Victoria, Nany Peña y María Rosa Almánzar.

El Show de la Noche

Jochy Santos y J. Eduardo MartínezFuente externa

Antes de que la risa de Jochy Santos se hiciera famosa y pasara a conducir varios programas de televisión, su primer proyecto fue El Show de la Noche junto al fallecido locutor J. Eduardo Martínez, el cual condujeron a finales de los años 1980. Hay que resaltar que aunque fue su primer proyecto de producción, Santos ya venía de participar en otros programas.

El programa nocturno de variedad fue transmitido por Tele Antillas y se mantuvo hasta principios de los años 1990. Tiempo después, Santos volvió a conducir otro programa de gran impacto llamado “El mismo golpe”.

El 19 de octubre del año pasado, Santos, en su red de Instagram, posteó un emotivo mensaje, recordando la creación de este programa: "Un día como hoy 19 de octubre, pero del año 1987, comencé mi carrera televisa junto a J. Eduardo Martínez en El Show de la Noche. Ha sido un trayecto largo, con sus altas y sus bajas, pero agradecido siempre del cariño que recibo del público".

¡Que pase el desgraciado!

Laura BozzoFuente externa

Bajo la temática de talk show, la peruana Laura Bozzo popularizó en muchos países de América Latina el programa de resolución de conflictos familiares “Laura en América”, haciendo famosa la frase de ¡Que pase el desgraciado!, alocución que manifestaba cuando entraba el denunciante.

Este proyecto inició a finales de 1990 y se dejó de emitir en el año 2001. Bozzo trató en varias ocasiones de retomar el proyecto con nombres diferentes.

El show de Cristina

Cristina SaraleguiFuente externa

Cristina María Saralegui tuvo varias participaciones en “Sábado gigante”, después de eso Don Francisco le dijo a la cadena de televisión estadounidense, Univision que esta tenía talento y que debían aprovecharla.

Tiempo después pasó a conducir “El show de Cristina”, talk show con el que llegaron a bautizarla como la Oprah Winfrey latina.

Celia Cruz, Thalía, Selena Quintanilla, Jenifer López, Chayanne, entre otros, fueron algunos de los artistas que entrevistó Saralegui en el programa. Además, presentaba casos del alcoholismo, infidelidad, sexo, homosexualidad, entre otros.

Saralegui antes de trabajar en televisión laboraba en la revista Vanidades y llegó a ser la directora de la revista Cosmopolitan. En 1989 es cuando empieza con su programa que marcó renting durante muchos años hasta que otros proyectos como el de Laura Bozzo empezaron a ser competencia y la audiencia descendió. Cancelaron el “El show de Cristina” en el 2010.

“Me sentí del tamaño de una hormiga, porque yo durante 21 años nunca falte a mi trabajo ni un solo día, a lo mejor Dios me lo mandó para que aprendiera yo a no ser tan arrogante”, dijo en una entrevista para Univision. Al momento de salir del programa, Saralegui tenía 63 y le faltaban dos años para retirarse.