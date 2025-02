La música más viral de TikTok

La red social de moda ha compartido quiénes fueron los artistas y canciones más relevantes a nivel global, demostrando el impacto que los contenidos virales tienen en la industria musical al traducirse en miles de millones de reproducciones en las plataformas.

200 millones de contenidos creados en TikTok, 8,000 de reproducciones en Spotify, son las cifras de la viralidad. Concretamente, viralidad musical: porque TikTok ha compartido el listado de temas que más popularidad alcanzaron en la plataforma durante el año pasado.

Para entender el impacto que la red social de moda tiene en la música, hay una cifra contundente: 13 de los 16 números 1 en la Billboard Hot 100 fueron tendencia en la plataforma china.

Y una vez más, la música latina demuestra que no es moda pasajera, sino que tiene cuerda para rato. Porque la canción más viral de TikTok a nivel global fue ‘Gata Only’ de FloyyMenor y Cris Mj. Un hit de reggaetón que ha sido la “Canción del Verano” en la plataforma y ha inspirado más de 50 millones de contenidos, alcanzando también 1,300 millones de reproducciones en Spotify.

Y no es el único éxito latino que ha dominado el panorama, tal y cómo se evidencia en el ranking de las 10 canciones más virales.

1. FloyyMenor & Cris Mj con ‘Gata Only’.FloyyMenor, promesa en ascenso, y Cris Mj artista consolidado; han sido figuras clave en la expansión del reguetón chileno en TikTok con ‘Gata Only’, que ha sido catalogada como “Song of the Summer” en la plataforma.

2. Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà con ‘Pedro’.Sí, una antigua canción ha resucitado en TikTok. Esto es bastante habitual en la plataforma, especialmente si artistas digitales hacen algún tipo de rémix o versión acelerada del tema. En este caso, Jaxomy y Agatino Romero le dieron un giro moderno al clásico de Raffaella Carrà, viralizándose en la red social a raíz de una animación de un mapache bailarín.

3. Sevdaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult con ‘Alibi’.“Rosa, qué linda eres…” una frase que se ha repetido en varios retos y tendencias de Tiktok ante el espejo. La experimental Sevdaliza se unió a la icónica drag queen Pabllo Vittar y a Yseult para crear ‘Alibi’.

4. Tommy Richman con ‘MILLION DOLLAR BABY (VHS)’.Una vez más, la nostalgia modernizada vende, y así lo ha demostrado ‘MILLION DOLLAR BABY (VHS)’ gracias a un sonido retro-futurista a través de la música electrónica y el hip-hop, lo que inspiró a los creadores de contenido a darle un aire vintage a sus tiktoks.

5. Lay Bankz con ‘Tell Ur Girlfriend’.Esta canción, que da un toque de frescura a la influencia del R&B, se ha vuelto un himno de empoderamiento en TikTok al utilizarse especialmente en retos que tienen que ver con la amistad y la autoestima.

6. Xavi con ‘La Diabla’.De nuevo, la música regional mexicana demuestra que tiene mucho para dar gracias a Xavi y a su sencillo ‘La Diabla’, que para muchos ha sido ideal para acompañar sus microcontenidos sobre amor algo tóxico.

7. Tinashe con ‘Nasty’.Otra canción de R&B con toques de soul que se cuela en el ranking. Y es que la coreografía de ‘Nasty’ se hizo viral al ser imitada por miles de usuarios en la plataforma y, de ahí, las reproducciones de la canción se dispararon.

8. Billie Eilish con ‘BIRDS OF A FEATHER’.Los años pasan y Billie Eilish sigue siendo una de las líderes de la música actual, y no solo por ser una de las más escuchadas en Spotify sino por el éxito de ‘BIRDS OF A FEATHER’, cuya melancolía ha inspirado aquellos contenidos de TikTok que buscaban transmitir introspección como si de una banda sonora se tratase.

9. Alphaville con ‘Forever Young’. Sí, estamos asistiendo a otra resurrección musical. Porque ‘Forever Young’ es una canción de los dorados años 80, que ha sido rescatado por los usuarios de TikTok a la hora de crear contenidos microcontenidos que tienen la nostalgia y el paso del tiempo como temática principal.

10. Benson Boone con ‘Beautiful Things’.Las baladas románticas también tienen su sitio en el mundo de la viralidad. Especialmente, si las acompaña una voz tan magistral como la de Benson Boone, que ha conquistado TikTok con ‘Beautiful Things’, una canción que se ha asociado a los contenidos conmovedores o emotivos dentro de la plataforma.

En cuanto a los artistas más influyentes, en Tiktok triunfan tanto los nuevos talentos como artistas ya consolidados. Yeri Mua lidera el ranking gracias a su hit ‘Línea del Perreo’, demostrando la dominancia de la música latina y concretamente de la mexicana pues tanto ella como otra artista del ranking, Kim Loaiza, comparten nacionalidad.Sin embargo, destaca todavía más el K-Pop al ser el género musical de 7 de los 10 artistas más virales en la lista.

La excepción entre la fuerza de México y la ola coreana se la lleva la nueva diva del pop, Sabrina Carpenter.

Así quedaría el top 10 internacional de artistas musicales más populares en la plataforma: Yeri Mua, ENHYPEN (@enhypen), NCT (@official_nct), LE SSERAFIM (@le_sserafim), Stray Kids (@jypestraykids, aespa (@aespa_official), TOMORROW X TOGETHER (@txt.bighitent), Kim Loaiza (@kimberly.loaiza), TWICE (@twice_tiktok_official) y Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter).

Ahora, con el nuevo año empezado, todo apunta a que asistiremos de nuevo al fenómeno de la viralidad en TikTok traduciéndose en reproducciones en Spotify y otras plataformas y en rankings internacionales.

Y es que parece que esta red social está redefiniendo el panorama musical internacional y, sobre todo, la manera en la que las nuevas generaciones descubren música nueva y consumen la de sus artistas favoritos.