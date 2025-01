Los dominicanos nominados al Premio Lo Nuestro 2025

El próximo jueves 20 de febrero será la premiación de Premio Lo Nuestro 2025 y alrededor de 10 dominicanos fueron nominados en diferentes categorías. Los más destacados son Natti Natasha y Prince Royce, con seis nominaciones, y Juan Luis Guerra con cuatro.

En mejor combinación femenina, canción del año urbano y mejor "eurosong" pop urbano está la artista Tokischa con la canción “Chulo Pt. 2” acompañada de Young Miko y Bad Gyal.

En tour del año nominaron a “Cerrando Ciclos Tour” de la agrupación Aventura.

En la categoría mejor canción dembow están Chimbala con “Che Che”, Rochy Rd & Donaty con “Déjenme Rulay”, Fariana y El Alfa con “Dora”, El Alfa y Nfasis con “Este” y Lomiiel con “Hay Lupita”.

El Alfa también está nominado a colaboración "crossover" del año con “Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)”

En la de mejor canción de música cristiana y canción del año tropical, el artista Juan Luis Guerra 4.40 está nominado con “Mambo 23”.

Juan Luis GuerraCortesía de los anfitriones

En artista del año tropical también está nominado Juan Luis Guerra 4.40 y en la categoría de álbum del año tropical está Juan Luis Guerra 4.40 con Radio Güira.

En la categoría artista revelación del año femenino de pop-rock/urbano, Letón Pé es una de las 10 nominadas.

Letón Pe

Prince Royce está en canción del año, colaboración del año tropical y la mezcla perfecta del año con “Cosas De La Peda". En álbum del año y en álbum del año tropical con "Llamada Perdida". En artista del año tropical también tiene una sexta nominación.

En artista femenina del año urbana, colaboración "crossover" del año con "To The Beat", álbum del año pop urbano con "Nasty Singles", canción del año pop urbano con "Ya No Te Extraño", canción del año pop urbano/dance con "Como La Flor" y canción del año tropical con "Quiéreme Menos" está Natti Natasha.

El grupo Kairo Worship esta nominado en mejor canción de música cristiana con “Hermoso Momento (Remix)”.

Kairo WorshipInstagram

PREMIO LO NUESTRO

Premio Para este año 2025 es la edición número 37 con un total de 44 categorías.