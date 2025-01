En Santiago se comenta: Anthony Santos "El Bachatú", el más caro

El pasado 28 de diciembre se presentó en el Parque Central de Santiago, Domingo Antonio Santos Muñoz, un bachatero muy conocido en el país y en el exterior como Anthony Santos.

El lugar estuvo lleno, es un sitio muy grande y para verlo actuar hay que pagar muy bien.

Figúrense que el VIP lo venden con bebidas internacional incluidas y no cualquiera tiene para pagar un precio bastante caro.

Este cantante se hace llamar el Mayimbe de la Bachata o el Bachatú. Cobra muchísimo y con muchas exigencias por su presentación y la pasada Navidad no fue la excepción.

Bueno, para los gustos se hicieron los colores, ya que en estos eventos van personas de todas clases sociales a verlo cantar y actuar, esta vez igual.

La verdad que hay que nacer como la auyama, porque hay otros artistas que tienen más talento y no llenan los lugares como él. ¡Increíble, pero cierto!

INCLUSIÓN EDUCATIVA

Aunque existe una ley de Autismo en este país, es difícil tener un niño o niña con esta condición, ya que hay discriminación, en especial en algunos colegios.

Muchos padres, los que pueden, se han tenido que ir a vivir a Estados Unidos a criar a sus hijos con este diagnóstico, porque específicamente hay centros educativos en nuestro país, como el Iberia, en Santiago, que abrió un espacio para admitir infantes con el TEA, hijos de personas ricas o de renombres y cuando otros padres van a inscribir sus vástagos alegan que ya no hay inscripciones.

Qué pena que esa institución educativa, en esta ciudad, sólo abrió ese programa para complacer a la clase poderosa de Santiago, ese colegio debe ser inspeccionado por el gobierno y todos los demás en el país, para que sean inclusivos sin desigualdad.

DENUNCIA

El periodista Fernando Quiroz, quien luchó tanto para que aprobaran la ley 34-23 sobre el Trastorno del Espectro de Autismo (TEA) y que después de tanto batallar para lograrlo, ahora en ciertos colegios sean excluyentes no aceptando niños y niñas, en especial el colegio Iberia de Santiago, que si no son de la alta alcurnia se inventan que no hay cupos.

RESTAURANTE

Dónde estaba Montezuma, un bar muy popular en el área monumental, que ya no existe, pusieron un restaurante recientemente, muy sonado, Casa Musa, aprovechando el bum de los nuevos negocios que se instalaron en Navidad en Santiago, con grandes inversiones económicas.

Queríamos saber qué tal y lo visitamos, no me gustó, la comida no es buena, las atenciones pésimas, de nada tenían y la música muy alta.

Estos muchachos jóvenes, los propietarios, debieron esperar y buscar orientación para abrirlo cuando estuvieran preparados para dar un excelente servicio, porque la primera impresión es la que vale.

El segundo nivel es muy bonito, con la vista del Monumento que parece que entra a la terraza, este establecimiento es un espacio muy grande, que no sé qué pasará cuando pase la fiebre de Navidad y corra la voz. Eso no sería bueno, porque tienen varios empleados.

¿Qué es Pádel?

Lo que está de moda en el país es el deporte llamado pádel. No es nuevo, surge en la década de los 60 en México, igual en otros países, como en España desde 1974.

Sin embargo, en República Dominica ahora es una novedad. Lo están jugando, jóvenes y adultos.

Me cuentan que en el sector Cerros de Gurabo están haciendo una pequeña cancha, porque no requiere más de ahí.

Este deporte sirve para ejercitarse, hacer amigos, entretenerse y estar "in".

La vestimenta para practicarlo es parecida a la que usan en el tenis, igual la raqueta, pero más corta y ancha.

Señores, en Santiago ya hasta hay clubes y para jugar deben hacer citas, anímense. Hasta la próxima.