La WWE se apodera de Netflix con su "Monday Night Raw"

La predicción de Nick Khan se conviertió en realidad el lunes por la noche.

El ejecutivo de World Wrestling Entertainment dijo durante las llamadas de ganancias en el pasado que veía un día en el que Netflix seguiría evolucionando y entraría en la programación en vivo, para gran consternación de los funcionarios de Netflix.

Sin embargo, Khan vio las contrataciones que Netflix estaba haciendo junto con las ofertas del servicio de streaming que podrían atraer a todos los miembros de la familia.

Ahora, una de esas ofertas es la WWE.

El episodio número 1.650 de "Monday Night Raw" desde el Intuit Dome en las afueras de Los Ángeles inicia oficialmente la asociación de 10 años de la WWE con Netflix. El acuerdo, alcanzado en enero pasado, tiene un valor de más de 5.000 millones de dólares con una opción para que Netflix lo extienda por 10 años adicionales o se retire después de cinco. "Tratamos de atraer a la WWE a los 50 estados y a países de todo el mundo. Creemos que Netflix hace lo mismo", dijo Khan, quien es el presidente de la WWE.

Netflix, que tiene 282,3 millones de suscriptores en más de 190 países, se convierte en el hogar exclusivo de "Raw" en los EE. UU., Canadá, el Reino Unido y América Latina, a los que se sumarán países adicionales con el tiempo. Sin embargo, el componente más importante para Netflix es que la plataforma de transmisión transmitirá todos los programas de la compañía en el extranjero, incluidos "Smackdown" y "NXT", así como eventos en vivo premium como WrestleMania, SummerSlam y Royal Rumble.

En los EE. UU., "Smackdown" se mudó a USA Network desde Fox y "NXT" de USA a CW hace tres meses. Peacock tiene un contrato para transmitir los eventos en vivo premium de la WWE hasta marzo de 2026.

"Raw" comenzó a transmitirse el 11 de enero de 1993 y es la serie episódica semanal de mayor duración en la televisión. La mayor parte de ese tiempo había estado en USA Network con una emisión en Spike TV, ahora conocida como Paramount Network.

"Tiene una gran narrativa, personajes junto con historias memorables y sorprendentes. Y la idea de combinar este tipo de fanatismo intenso con estos personajes y nuestro alcance global parecía una gran oportunidad", dijo Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix. "Lo que también nos encanta es la base de fans multigeneracional. Al final del día, tenemos grandes cosas que aman nuestros miembros y esto cumple totalmente con todas las cosas que queremos. Y hacerlo las 52 semanas del año es súper emocionante".

El alcance global de la WWE se ha expandido durante el año pasado, con casi la mitad de sus eventos premium en vivo que se llevan a cabo en el extranjero. La compañía también se embarcará en una gira extendida por Europa en marzo para generar impulso para WrestleMania 41, que se llevará a cabo en Las Vegas el 19 y 20 de abril.

Khan dijo que la WWE se acercó por primera vez a Netflix sobre sus derechos en 2018, pero Netflix no estaba listo para comenzar a transmitir eventos en vivo. El servicio de streaming ha intensificado sus esfuerzos durante el año pasado, no solo con eventos deportivos, sino también con el especial de comedia de Chris Rock y la presentación de Tom Brady.

Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción y deportes de Netflix, dijo que el revuelo en las redes sociales en torno a "Raw" cada semana, así como la audiencia estable que ofrece la WWE, hicieron que fuera una opción natural esta vez cuando la compañía se acercó a Netflix el año pasado.

A su vez, Riegg cree que Netflix puede ayudar a expandir la audiencia de la WWE de la misma manera que lo hizo con la Fórmula 1 y la serie "Drive to Survive".

"Realmente se trataba de encajar en el panorama general de que vamos a hacer estos grandes eventos como la pelea Tyson-Paul y la NFL en Navidad", dijo. "Pero luego, a lo largo del año, si podemos tener un ritmo constante de esos increíbles momentos en vivo y acción en vivo y espectáculo, eso es lo que vamos a obtener con la WWE".

Según Nielsen, el episodio final de "Raw" en USA Network tuvo un promedio de 1,6 millones de espectadores a pesar de ser el partido de "Monday Night Football" entre los Detroit Lions y los San Francisco 49ers.

Khan y el director de contenido de la WWE, Paul "Triple H" Levesque, también han enfatizado que el programa semanal de tres horas no afectará su rating por estar en una plataforma de transmisión. "Raw" era conocido por seguir la línea del contenido riesgoso durante finales de la década de 1990 en lo que la WWE llamó la "Era de la Actitud", pero eso ha cambiado con los años.

"No se trata de alejar a nadie de lo que quiere. Es un lugar seguro para que las familias y todos puedan verlo. Eso no cambiará, pero no tienes que cambiar eso para expandir y mejorar lo que haces", dijo Levesque.

La narrativa y el desarrollo de personajes de la WWE siguen sobresaliendo incluso durante los desafíos externos. El ex presidente Vince McMahon renunció en enero pasado después de una demanda por conducta sexual inapropiada. En 2023, Endeavor compró la WWE y se fusionó con Ultimate Fighting Championship para crear TKO Group Holdings.

Según la WWE, en 2024 hubo 44 entradas agotadas para programas de televisión y 66 en total, incluidos los shows en vivo y los eventos premium.

El campeón de la WWE, Cody Rhodes, le dio crédito a Khan y Levesque por mantener a la compañía en el buen camino, además de reducir algunos de los eventos en vivo no televisados para asegurarse de que los mejores talentos no se queden sin entradas.