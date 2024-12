Luisito Comunica le pone la voz en español a Sonic: 'Es bonito formar parte de ese cariño que la gente le tiene'

Los niños quieren correr tan rápido como Sonic, el famoso erizo azul que puede alcanzar velocidades supersónicas y que saltó a la fama gracias a los videojuegos noventeros de Sega. Pero también quieren hablar como él, con sus dichos graciosos y hasta con su acento mexicano -si ven las películas dobladas al español-. Su popularidad ha sido tanta que hoy es la mascota de la compañía japonesa que lo creó y ha sido la inspiración de cómics, series de TV, libros y películas sobre sus aventuras con sus inseparables amigos Tails y Knuckles, y de las batallas con su archienemigo, el Dr. Eggman.

“Es muy chistoso cómo nos encariñó este personaje a través de los videojuegos y ahora de las películas, para mí es bonito formar parte de ese cariño que la gente le tiene a Sonic”, comenta en una charla con EL TIEMPO un emocionado Luisito Comunica, el famoso influencer mexicano que le presta su voz al conocido personaje y que con su acento y espontaneidad le aportó elementos a la personalidad cinematográfica de Sonic.

La tercera película de esta exitosa saga se estrena el 25 de diciembre en los cines del país, con la participación de Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba y Colleen O’Shaughnessey; y con la inclusión de Keanu Reeves que se une al elenco como la voz del nuevo villano, Shadow.

"Es la fusión perfecta", comenta Jeff Fowler, director de las tres películas de Sonic. "Shadow es una suerte de John Wick en forma de erizo, lo cual contrasta con la esencia de Sonic.”

Y es que en esta entrega, que se titula 'Sonic the Hedgehog 3' o 'Sonic 3: la película', el protagonista y sus amigos deberán enfrentarse a un enemigo muy poderoso, que incluso los obligará a aliarse con quien había sido su némesis, el Dr. Eggman o el famoso científico Ivo Robotnik, que a propósito también tendrá su propia aventura de descubrimiento en la película.

El director de la saga se considera un fan incondicional desde hace mucho tiempo. Con más de 30 años de historia, Fowler sabe que los seguidores de la franquicia esperan que las películas sean fieles. “Es un mundo maravilloso para contar historias, con tantos personajes fantásticos. Queremos basarnos en eso, pero también queremos sorprender con nuevos giros en las historias y los personajes que conocen y aman. Con cada película, también queremos subir el listón en cuanto a espectáculo y escenas de acción que realmente estén a la altura de lo que los juegos han establecido”, comenta.

Acento latino

Luisito Comunica, como es conocido Luis Arturo Villar Sudek, es un reconocido youtuber y blogger mexicano. Su canal es el segundo con más suscriptores en México y el noveno con más seguidores en Hispanoamérica. Su llegada a la franquicia de Sonic se dio en el 2019 cuando empezó a doblar al personaje en la primera película.

El anuncio generó mucho revuelo entre los fanáticos de Sonic, que habían conocido al también mexicano Yamil Atala como la voz del erizo en la serie animada de televisión; sin embargo, Luisito se quedó con la tarea de hacer el doblaje y con el tiempo se fue ganando el afecto de los seguidores de la creación japonesa.

“En los eventos he visto que los chicos se aprenden frases de las películas o del tráiler y las traen de muletilla: ‘Nos van a odiar los de Google Maps’ y ‘Ey, tantito respeto’, dicen. También las replican en los videos y ediciones de TikTok con un sentido del humor que solo los niños entienden”, comenta. “Me siento muy chido (feliz) de pensar que los jovencitos en la escuela y entre ellos estén haciendo chistes con esto...es muy lindo pensar, más allá de las redes, que los niños se pasen el día diciendo las frases”.

Pero no es fácil posicionar frases coloquiales o latinoamericanas en el doblaje de una superproducción de este calibre –cuyo costo asciende a los 125 millones de dólares- .

“Como siempre funciona es que somos cuatro o cinco personas en el estudio entre el director, asistentes de producción, los ingenieros de sonido, etc., y allí nos dan el guion, con las palabras que deben decirse. Grabamos esa versión. Pero siempre hay frases que no nos convencen, que tal fueron traducidas muy literalmente o a las que no les salió bien el chiste. Tenemos esta libertad de proponer, así que nos ponemos creativos y proponemos versiones, y es el estudio el que decide con cuál se queda. A veces optan por la traducción literal y en otras aceptan las frases propuestas. Pero ellos evalúan si se entienden en todas partes; por ejemplo, hay chistes que en México se entenderían pero no en Chile”, cuenta Luisito.

Sobre estos aportes, el youtuber contó a EL TIEMPO uno que quedó en 'Sonic 3: la película'.

"Hay una escena en la que Sonic tiene un anillo, porque quiere huir de una situación incómoda, pero no tiene manos para usarlo, entonces tiene que patear el anillo hacia atrás y pasarlo por encima de su cabeza. En inglés, el guion decía algo así como trick kick (patada truco), que en español no se oía muy bien. Pensamos en ponerle la chilena, que es como se conoce en Latinoamérica a esa patada hacia atrás en el fútbol. Pero -irónicamente- en Chile no le dicen así. Así que al director se le ocurrió ponerle la 'sonicquiña', que hace alusión a Brasil y el fútbol. ¡Y la dejaron!".