El actor y director estadounidense Joseph Gordon-Levitt dirigirá a Anne Hathaway en un thriller sobre inteligencia artificial, informó este viernes el medio especializado Deadline, según el cual todavía no se conocen más detalles de la trama.

El cineasta y la intérprete compartieron cartel en 2012 en 'The Dark Knight Rises', de Christopher Nolan.

Gordon-Levitt, de 43 años, firmó en 2013 su ópera prima, 'Don Jon', donde además de ponerse delante de la cámara compartió protagonismo con Scarlett Johansson y Julianne Moore. Su carrera como cineasta se ha centrado principalmente en cortos y proyectos para televisión.

Como actor acumula cerca de 100 filmes, entre ellos '500 Days of Summer' (2009) o 'Inception' (2010), mientras que Hathaway, de 42 años, saltó a la fama en 2001 con 'The Princess Diaries' y continuó ganándose el favor del público con otras como 'The Devil Wears Prada' (2006).