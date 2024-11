The White Stripes retiran la demanda contra Trump por usar su tema 'Seven Nation Army'

La banda estadounidense de rock The White Stripes retiró este domingo su demanda contra el ganador de los comicios presidenciales en EE.UU., Donald Trump, al que acusaba de usar sin permiso su exitosa canción 'Seven Nation Army' (2003) en redes sociales.

"Los demandantes John Anthony White y Megan Martha, individual y colectivamente conocidos como The White Stripes, desestiman por la presente y sin perjuicio las demandas contra Donald John Trump y Donald J. Trump for President 2024 Inc.", reza el documento legal remitido hoy en Nueva York.

La banda había acusado a Trump y a su campaña presidencial de violación de derechos de autor por tocar el 'riff' de apertura de su célebre tema en un vídeo donde se mostraba a Trump subiendo a un avión con las paradas que iba a hacer en sus mítines de Míchigan y Wisconsin.

La demanda, que fue presentada en un tribunal federal de Manhattan, alegaba que la agrupación también rechazaba el uso de la canción por parte de Trump porque los integrantes "se oponen vehementemente a las políticas adoptadas y a las medidas tomadas por el demandado Trump cuando era presidente y a las que ha propuesto para el segundo mandato que pretende".

La revista Billboard publicó en septiembre una lista de los supuestos artistas o grupos agraviados por la campaña de Trump en términos de derechos de autor, y se incluía a The White Stripes junto a Adele, Beyoncé, Celine Dion, Neil Young, Prince, The Rolling Stones, Rihanna y Queen.