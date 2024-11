En Santiago se comenta: Premio Mujeres que Cambian el Mundo

Mujeres que Cambian el Mundo se realizó en el Gran Teatro del Cibao, un gran evento. Allí estuvo Santiago entero, literalmente hablando. Las grandes figuras, empresarios, médicos, abogados, la élite social, banqueros y periodistas.

En esta actividad hablaron el presidente del Centro Financiero BHD, el señor Luis Molina Achécar, el presidente del banco Steven Puig y la vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad Social, Josefina Navarro, quien realizó la introducción, ella muy elegante.

El teatro estuvo muy lindo decorado para la ocasión, la invitación estaba pautada para las seis de la tarde, me sorprendió que ya a esa hora el teatro estaba lleno, había Valet Parking, con paraguas en mano, para recibir a los invitados, estaba lloviendo.

El Monumento, que queda al frente donde se premiaban a diez destacadas damas, de distintos y lejanos puntos del país, estaba iluminado con luces verdes, color institucional del banco, se veía hermoso.

Hacía tiempo que no asistía a un encuentro de esa magnitud, los hombres vestidos de trajes, las damas con bellos atuendos, saludé a grandes amigos que hacía algunos días o meses que no veía.

Los homenajes fueron sensacionales, de grandes emociones, cálidos y emotivos. Conocer la vida de esas emprendedoras nos llenó de satisfacción al saber que hay mujeres que desafían el mundo, dedicando su tiempo para ayudar a los demás, desarrollar proyectos, provincias y comunidades.

Tres fueron escogidas en los primeros lugares, Rafaela Encarnación Rosario (Mai Mora), Grace Butler, Herminia Bueno y Argentina Henríquez, con reconocimiento especial, mujeres auténticas y todas fueron aplaudidas con emoción.

La Hidalga ciudad estaba de fiesta y agradecida con el Banco BHD, por haber escogido a la segunda ciudad más importante del país, que ha tenido un gran desarrollo comercial y urbanístico, para esta premiación.

COMENTARIO

Señores, pero cuántas chicas delgadas y altas, es tanta la delgadez, que, si las ve de frente, parecen que están de lado. Figúrense, ahora eso es la moda, pero se pasaron y en este país a los hombres les gustan las mujeres con su masita, pero parece que algunos cambiaron de gusto, ya que vi un joven apuesto, hijo de un millonario, con su novia tan, pero tan flaca que me quedé impresionada y él muy orgulloso exhibiéndose con su chica. Todo esto lo observé en la plaza que está en boga, La Catalina.

SOPHYEN NAVIDAD

La Sophy de Puerto Rico, muy famosa sobre todo en los años 80 y 90, por sus canciones románticas que gustaban casi a todos, pero tenía tantos años que no venía al país y no se sabía nada de ella, muchos no la recordaban y pensé que no estaba en acción, pero no, pronto viene al país, para Navidad, el veintiuno de diciembre, al Teatro Nacional a la sala Carlos Piantini, con una interesante producción del maestro Amaury Sánchez. La Sophy tuvo varias amigas y amigos en este país y le gustaba tanto la República Dominica, pero se alejó por mucho tiempo, solo se sabe que vive en la isla del encanto.

LINDA VOZ

En Santiago hay buenas intérpretes que están guisando bien, son contratadas para pequeños eventos, bodas y sobre todo cumpleaños íntimos. Me impresionó la voz de Giannina, (La Gigi), hija de Raúl Grisanty. Esta chica es fabulosa, rubia y tiene un estilo europeo, se concentra en su actuación, las canciones son en español, inglés o francés, canta hermoso y no es barato contratarla, se cotiza. Se mantiene muy ocupada, sobre todo para celebraciones diversas. Estuve en dos ocasiones en actividades donde ella era la artista, una boda íntima y un cumpleaño fastuoso. Me alegro mucho la segunda vez, donde me entere que era hija de Raúl Grisanty, sacó el talento de su padre y muy simpática, qué bien. Hasta la próxima.