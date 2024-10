La controversial ruptura de AuronPlay y Gemita: dos meses de amor empañados por infidelidades

Los reconocidos streamers AuronPlay y Gemita confirmaron su ruptura, que, lejos de ser una separación pacífica, se ha convertido en el centro de conversación en las redes sociales. Él, acusándola de infidelidad, y en paralelo ella admitiéndolo en una transmisión en vivo y diciendo que “explicarle” la situación a AuronPlay, pero supuestamente ella se asustó cuando él actuó violento al enterarse de la traición.

“Lo que me encontré fue con insultos, gritos, amenazas, y me encontré una versión de él que no conocía y eso me asustó. En ese momento supe que no iba a volver a ver más situaciones así. Sus comportamientos son inadmisibles en una relación”, explicaba Gemita.

La youtuber continuó diciendo que al tratar de explicarle a su novio lo que aconteció, se encontró en una situación que le dejó claro que “no quería saber más de él”.

“No podía existir un nosotros”, continuó entre lágrimas.

A través de la plataforma Twitch, AuronPlay respondió las declaraciones de Gema felicitándola por tener los “buenos ovarios de abrir y admitir todas esas cosas”.

“Deposité toda mi confianza, le abrí las puertas de mi vida a una persona, resultó que esta persona me usó como una marioneta de circo”, expresó el youtuber español ante sus millones de seguidores, quienes de inmediato aprovecharon para mostrar su apoyo ante la polémica.

AuronPlay justificó la reacción que tuvo al momento de entrarse de las infidelidades de su entonces novia, asegurando que era comprensible que se “enfadara”, porque iban a mudarse juntos dentro de una semana y media cuando todo estalló.

“Imagínate la situación, de irte a vivir con alguien en una semana y media y que estalle todo en tu vida personal, con lo cual es comprensible que mi reacción no sea darle un beso a nadie, abrazar”, dijo.

El también influencer resaltó que insistió muchas veces en volver con Gemita a pesar de los desengaños, porque estaba enamorado y “no pensaba con la cabeza”.

“Una cosa es romper un corazón, que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento, y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirle (…) Básicamente lo que me ha pasado a mí", expresó en el video con visible emoción.

Finalmente, admitió que aún en medio de la controversia por las declaraciones de su ex, le desea “lo mejor” por los momentos que vivieron juntos.

“Te mando un beso, te deseo lo mejor y que te vaya bien en la vida y que sepas progresar y aprender como hacemos todos”, concluyó.

Su relación

Auronplay y GemitaFuente externa

Raúl Álvarez Genes y Gemma Gallardo, nombres de pila de las figuras de redes sociales, hicieron pública su relación el pasado mes de agosto, cuando publicaron en sus plataformas un romántico paseo por la montaña.

Intentaron ser discretos negando una interacción entre ambos, pero terminaron exponiendo a sus fanáticos su breve relación de dos meses.