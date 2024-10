En Santiago se comenta: el nuevo Oli’s Rooms

En los últimos tiempos en Santiago han abierto varios restaurantes a la altura del crecimiento de esta ciudad, increíble, tan modernos y hermosos.

Estuve en Oli’s Room, es una maravilla, la decoración modernísima, tiene diversos espacios para diferentes actividades, una mezcla para todas las edades, salones privados, música en vivo y hasta desde la mesa donde se está sentado se da su bailadita.

La verdad que es un gran ambiente y figureo, es con reservas, tienen valet parking, la comida es una fusión peruana y japonesa, los platos muy exquisitos.

Oli’s está ubicado en La Moraleja, en un local construido para este negocio, una preciosa arquitectura que impresiona, es una novedad en la ciudad corazón, las atenciones muy especiales, los mozos son chicas y chicos vestidos de negro.

Está de moda celebrar cumpleaños en estos negocios, vi hombres y mujeres solteros disfrutando de este nuevo ambiente que forma parte de los atractivos que hay para pasarla súper chic.

Theatron Stgo

¡Wao! Pero qué interesante se está poniendo Santiago, ambiente para todos los gustos, en el centro histórico de La Hidalga, en el edificio donde estaba la icónica Academia Santiago pusieron un teatro, café y bar para los más adultos, allí se presentan excelentes artistas.

La semana pasada estuvo Diomary La Mala, acompañada por el gran maestro de la música Rafelito Mirabal, muchos estaban felices, porque no tenían un lugar de esa categoría para románticos y de más edad.

También se disfruta de picaderas y otros buenos platos, hacía falta un espacio bohemio, con presentaciones artísticas de calidad, muy bien.

TURISMO DE SALUD

Desde hace unos años la salud en República Dominicana se ha convertido en una fuente de ingresos de divisas por el turismo de salud.

Hay varios centros muy importantes que en sus obras estructurales pueden competir con países de los más avanzados en la ciencia médica, incluso, aquí muchos centros anuncian los avances que han tenido y los venden con gran despliegue a nivel nacional e internacional.

Sin embargo , cada día veo más casos de enfermedades terribles que aquí no se pueden resolver, desde trasplantes, operaciones, terapias, en fin, hasta veo en la prensa personas pidiendo ayuda para recolectar dinero y hasta visas, para irse a Estados Unidos y Europa para salvar la vida de un familiar o darse terapias para volver a recuperarse, hasta para operarse rodillas, me dicen que aquí no hay robots modernos para esos.

Entonces, de qué me hablan, que el país está a la vanguardia de cualquier país desarrollado en cuanto a la salud, claro que hemos progresado mucho, pero nos falta.

COMENTARIO

La situación económica está difícil, los restaurantes bien caros y hay que tener los bolsillos bien llenos a la hora de pagar, pero siempre repletos de comensales, en muchos se hacen citas para encontrar espacio o reservar y en las presentaciones de los artistas en estos sitios, son muchos los que van y dependiendo cual sea el artista que se presente se llenan los lugares, las entradas carísimas.

Los cantantes que vienen al país, vuelven muy pronto, como es el caso de Ana Gabriel, José Luis Rodríguez, El Puma, entre otros y algunos que no son tan conocidos aquí, como el caso de Pablo López entre otros, que sí están pegados en sus países.

Pablo se presentará hoy en el Teatro Nacional, Santo Domingo, es cantante, músico y compositor, sus géneros musicales son pop y pop melódico. Hasta la próxima.