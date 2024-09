El director de la ONDA destaca el potencial del cine dominicano para la economía creativa

El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Ruben Gonell Cosme, subrayó el importante papel del cine dominicano en el desarrollo de la economía creativa o economía naranja en el país.

Según Gonell Cosme, la industria cinematográfica es un puntal clave para impulsar el crecimiento de este sector económico emergente.

Durante su participación en el seminario sobre "Derecho de Autor en la Industria Audiovisual", organizado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA Dominicana) y la ONDA, Gonell Cosme enfatizó la necesidad de que los creadores registren sus obras. Este evento se llevó a cabo el jueves 26 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), con una destacada presencia de cineastas y productores audiovisuales.

Además de Gonell Cosme en el seminario expusieron Edwin Espinal y Nelson Jiménez Cabrera, Carolina Morales y Richard Medina, Yaqui Núñez-del Risco Mejía, Jottin Cury y José Negrete Contreras.

La importancia del registro de obras en la ONDA

En su discurso, Gonell Cosme explicó que, aunque no es obligatorio registrar una obra según la ley, es altamente recomendable hacerlo para asegurar los derechos morales y patrimoniales del autor. Puso como ejemplo la situación de un hijo no registrado en el registro civil, comparando la falta de registro de una obra con las complicaciones legales que podrían surgir en el futuro si no se toman las medidas necesarias desde el principio.

“El registro en la ONDA facilita a los autores la reclamación de sus derechos de manera más eficaz y sin complicaciones”, afirmó el director, alentando a los asistentes a que acudan a la ONDA para asegurar sus derechos.

Además, explicó que el proceso de registro puede realizarse tanto de manera presencial como en línea, y que es sencillo, contrario a lo que algunos podrían suponer.

Parte de la mesa directiva del seminario sobre derecho de autor fue organizado por Egeda y la ONDA.

Avances en la protección de los derechos de autor

Gonell Cosme destacó que en su gestión la ONDA ha intensificado el registro de obras y ha trabajado arduamente en la lucha contra la piratería, un flagelo que afecta tanto a los creadores como a las industrias culturales.

Expuso que en el pasado el cuatrienio 2020-2024, encabezado por el presidente Luis Abinader, se realizaron 53,498 registros de obras artísticas, científicas y literarias. Subrayó que este esfuerzo ha sido clave para que República Dominicana saliera de la lista de observancia especial 301 del Departamento de Comercio de Estados Unidos, un logro importante en la protección de los derechos de autor. En 2023, se registraron un total de 166 largometrajes y cortometrajes, una cifra que refleja el dinamismo del sector audiovisual en el país.

Además, hizo hincapié en que el registro de una obra en la ONDA no solo garantiza los derechos en el ámbito local, sino también a nivel internacional, gracias a la adhesión del país al Tratado de Berna y a otros convenios internacionales.

Esto permite que los autores dominicanos vean reconocidos sus derechos en otros países firmantes del tratado.

Asimismo, informó que en el año 2025 la ONDA exigirá a las empresas privadas que regularicen las licencias de los softwares que utilizan, una medida destinada a combatir la piratería digital y garantizar el uso legal de programas informáticos, como se ha hecho con las instituciones del Estado.

Gonell Cosme dijo que ya el 85 por ciento de estas cuentan con licencias para el uso de software.

Por último, destacó que la ONDA ha sido reconocida como la segunda institución estatal con mayor reducción de trámites burocráticos, lo que ha facilitado a los autores registrar sus obras de manera más ágil y efectiva.

“El derecho de autor es un campo en crecimiento, no solo en República Dominicana, sino también a nivel internacional, y es nuestra responsabilidad protegerlo”, concluyó.