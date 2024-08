Acusan a hotel de Manchester de subir precios por conciertos de la banda Oasis

Una cadena de hoteles de Manchester ha sido acusada de cancelar las reservas previstas durante las fechas de los conciertos de la banda británica Oasis para volver a ofrecer las habitaciones al triple de precio.

El asesor de economía nocturna del Gran Manchester, Sacha Lord, hizo saltar la alarma en la red social X interpelando a la cadena hotelera Maldron Hotels después de haber recibido varias quejas por parte de clientes de que sus reservas habían sido canceladas.

"Estoy seguro de que es un 'error informático' fácil de corregir. Haced lo correcto", escribió Lord.

En respuesta a la publicación del asesor, varios usuarios afectados contestaron con un pantallazo del correo de cancelación recibido por parte de Maldron Hotels, donde responsabilizaban a un "error técnico" a la hora de realizar la reserva.

"Has recibido la confirmación de una reserva que no se completó correctamente y no es posible procesar la solicitud en este momento", indicó la cadena hotelera en el mensaje.

Tras el revuelo causado, Maldron Hotels emitió un comunicado en X asegurando que "no se trata de un intento de revender habitaciones a precios inflados", sino un problema de 'overbooking' causado por fallos informáticos.

Según la cadena, entre el 26 y el 27 de agosto se registraron más reservas de habitaciones de las que había disponibles para las noches del 11, 12, 19 y 20 de julio de 2025 (las fechas de los conciertos de Oasis) en sus hoteles de Manchester.

"Adicionalmente, debido al mismo error técnico, un pequeño número de usuarios pudo reservar las habitaciones a un precio más alto esa misma noche", comentó, añadiendo que tampoco podrán alojar a estos clientes, pero sí a todas las personas que hubieran realizado su reserva antes del 26 de agosto.

Páginas web como Booking.com indican que el 97 % de las plazas hoteleras de Manchester ya no están disponibles para las fechas de los conciertos de Oasis en julio de 2025.