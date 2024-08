Fallece Johnny 'Dandy' Rodríguez, veterano bongocero de la orquesta de Tito Puente

El músico de origen puertorriqueño Johnny 'Dandy' Rodríguez, director y fundador de la orquesta Típica 73 y veterano bongocero de Tito Puente, falleció este sábado a sus 78 años en Las Vegas, Nevada (EE.UU.).

La muerte de Rodríguez, quien estuvo 30 años en la orquesta de Puente, provocó una estela de mensajes de despedida de reconocidos músicos y artistas, entre ellos, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien confirmó el fallecimiento de su colega en sus redes sociales.

"Hoy despedimos a este gran maestro. La vida y la música me regalaron su amistad y la oportunidad de disfrutar muchas veces de su talento...Descansa en paz Master, te recordaremos y extrañaremos siempre", expresó Santa Rosa, conocido como 'El caballero de la salsa' junto a una foto con el fenecido percusionista.

Rodríguez (1945-2024), hijo del también músico Johnny Rodríguez, se destacó también en las orquestas de Tito Rodríguez, Ray Barretto y Alfredo de la Fe, y en las Estrellas de la Fania y Tico All-Stars.

"Descansa en paz Johny. Acaba de fallecer uno de los grandes de nuestra música percusionista de calidad Johny "Dandy" Rodríguez", indicó el sello musical Fania en su cuenta de Facebook.

En 2009, Rodríguez confió a la marca de instrumentos musicales Latin Percussion (LP) el desarrollo de los bongós con su nombre de la serie LP Legends.

Los bongós tienen características visuales y sonoras que hacen que Rodríguez se sintiera orgulloso de tener su nombre, según resalta la marca en su página web.

Por su parte, Eddie Palmieri, el legendario pianista y músico de origen puertorriqueño, resaltó en su página de Facebook "las contribuciones de Rodríguez a la música latina son incalculables desde que estuvo en nuestro bolsillo rítmico de nuestro género desde el principio de LP.

"Dandy siempre fue un compañero de banda confiable en la tarima tocando para las mejores orquestas de nuestra industria", aseguró Palmieri.

"Johnny será profundamente extrañado, su presencia fue una de fortaleza y amabilidad, y quien cargó siempre la historia de nuestra música con gracia. Que su espíritu sea bendecido, y de parte de la familia Palmieri, enviamos nuestras condolencias para su familia y los suyos", apuntó.

Rodríguez arrancó su carrera musical a sus 17 años tocando los bongós en la orquesta de Puente, considerado 'El rey del timbal'.

Después de la muerte de Puente en 2000, Rodríguez se juntó con José Madera y Mitch Frohman y formaron la Orquesta de Gigantes Latinos en 2001.

Rodríguez también se mantuvo activo con la Orquesta Mambo Legends, que presenta a las estrellas de la antigua agrupación de Puente.

La banda interpreta la famosa música de los días de Palladium de Puente, Tito Rodríguez y Machito, y también grabó el álbum 'The Giants Play the Music of the Palladium' (2002).