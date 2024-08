En Santiago se comenta: el diario de los dominicanos, Listín

Los aniversarios del prestigioso e icónico periódico, Listín Diario se han convertido en grandes acontecimientos por la importancia de este medio de comunicación que, a través de sus muchos años de verticalidad, informaciones precisas, reportajes y todo el acontecer mundial y nacional, es una costumbre.

El decano del periodismo cumplió 135 aniversarios. Por tal motivo son tantas las personalidades que han estado presente en tan importante evento.

Miguel Franjul, su director, ha hecho que este medio mantenga el dinamismo de los tiempos modernos junto a un amplio equipo de hombres y mujeres jóvenes y con gran experiencia de años.

Por igual, al subddirector Fabio Cabral, con gran dominio de lo que es el periodismo.

Cada página de este matutino es interesante, aporta tanto al país, en deportes, sociales, economía, entretenimiento, opiniones diversas y grandes historias de la vida real.

En esta celebración se realizó una misa en la Catedral Primada de América, con sus ejecutivos y personalidades.

Listín Diario ha estado en cada escenario de la vida política y los grandes cambios del país, recibirlo cada mañana en nuestro hogar mientras tomamos el cafecito todavía es parte de nuestra tradición Felicidades a todos los que hacen posible este informativo, parte de nuestra historia.

Guido Gómez Mazara

El presidente Luis Abinader asistió a la puesta en circulación del libro del prestante dirigente político Guido Gómez Mazara, “Transición Electoral 1966- 1996”.

Esta actividad se convirtió en un acontecimiento social y político, dada la categoría del escritor, quien ha publicado tres libros con gran éxito.

Me une una amista de hace tiempo a esta figura del quehacer político, no sé qué está pasando con él que está de moda y su popularidad ha crecido de forma vertiginosa, pero me alegro mucho por él, porque tiene futuro, es inteligente, audaz, posee grandes amigos a todos los niveles.

Esta actividad, de su más reciente obra, aconteció en la Biblioteca Nacional, asistieron intelectuales, académicos, políticos, empresarios, estaba lleno el salón.

Mazara vistió de traje oscuro, corbata azul clara, resaltando su altives y muy feliz por el respaldo del Presidente en este concurrido evento.

CUANDO UNA AMIGA SE VA

Alexandra Álvarez Caminero, Sandra, como le decíamos, mi gran amiga, mi comadre, nos unía una gran amistad, era una hermana para mí. No me repongo de su muerte.

Joven aún, llena de vida, de alegría, gran profesional, doctora en derecho, trabajadora incansable, madre ejemplar, esposa de Héctor Domínguez, Papín, ex embajador en Japón, su compañero inseparable. Tenía cuatro hijos.

No creo que Papín se reponga de esta separación física. Ella siempre fue su soporte, su mano derecha, le acompañó siempre en cada momento.

Tengo terror a la muerte, no la asimilo. Para mí es algo tan grande, que no sé qué decir cuando una persona como ella, a quien me unía un gran lazo de hermandad, se me fue, sin despedirla.

¿Qué decir? No hay palabras. Me embarga la tristeza. Que la tierra te sea leve, amiga. Hasta la próxima.