Muere la madre del productor y director de RTVD Iván Ruiz

Dorothy Guerrero Caccavelli, la madre de Iván Ruiz, "se fue al cielo", informó este viernes el productor y director de Radio Televisión Dominicana. Tenía 88 años de edad.

"Mami, querida del alma. Nos quedamos con tu fortaleza, con tu lucha inquebrantable por vivir y sobrevivir. Con tu amor, y tu solidaridad, con tus cuentos buenazos", comentó Ruiz en su Instagram.

Luego agregó: "Te fuiste, pero te quedas en nosotros. Yo me quedo con lo que soy por ti, porque si no me hubieras apoyado en mi adolescencia de mal estudiante, pagándome todos los cursos de tv, cine, arte dramático, locución, tal vez no hubiese logrado entrar a la tv".

En otras anotaciones ha destacado que ella le dio sus enseñanzas que "se han quedado en mi mente y me han forjado como persona".