En Santiago se comenta: Krisspy en grande

Cuando las personas se disponen a realizar un proyecto, con entrega y responsabilidad, triunfan. Es el caso de Juan de los Santos, su nombre de pila, conocido artísticamente como Krisspy, cantante y compositor de merengue típico.

Él es otro de los que se presentaran en la sala principal del Gran Teatro del Cibao el 9 de agosto.

Para esta producción hay un despliegue promocional.

Él no estará solo, lo acompañarán Bony Cepeda, Peña Suazo, Kinito Méndez, Mirian Cruz, Yovanny Polanco y El Prodigio, entre otros.

Son tantos los artistas que creo cantarán una sola canción.

No sé lo que pasa con muchos dueños o directores de orquestas que no se atreven a presentarse solos y buscan un montón de intérpretes para presentarse en estos escenarios y me imagino que para repartirse el dinero tocaran poca cantidad.

Lo importante es que se mantengan vigentes. Recuerdo a Krisspy en sus inicios, cuando lo entrevistamos en nuestro programa de televisión, ya hoy es un artista reconocido que hasta se presenta fuera del país, muy bien.

Jarabacoa Florece con su Festival

¡Hola buenos días! El Festival de Las Flores se ha convertido en un gran atractivo para los visitantes de Jarabacoa, la ciudad estaba llena de personas de distintas partes del país, en especial del Cibao y Santo Domingo.

Los dueños de negocios hicieron su agosto en julio, sobre todo los restaurantes, resaltando donde vende las famosas costillitas, recuerdo que ese local comenzó pequeño y ya tiene varias plantas, son muchos los que van en busca de este apetitoso plato, es tan popular que hasta pusieron una sucursal en Bonao.

Otro negocio que fue muy visitado es La Tinaja. Ahí la comida es buena y más económica, aunque con el tiempo, ya que es un lugar abierto, con esta temperatura tendrán que ponerle aire acondicionado.

Comentarios

En este festival se vendieron muchas flores naturales. El presidente Luis Abinader fue a la apertura.

También asistieron muchas figuras conocidas y varias presentaciones artísticas organizada por Luis Medrano.

El muy exclusivo restaurante La Cayena, de la chef María Marte, ganadora de Estrella Michelin, estuvo recibiendo celebridades, incluyendo el Presidente.

Este establecimiento está ubicado dentro del Jarabacoa Country Club, de Felucho Jiménez.

Una gran celebración durante tres días el espectáculo de las flores, donde hubo de todo para pasarla bien.

Restaurantes mexicanos

En Santiago hay varios restaurantes nuevos, hay dos mexicanos, uno en los Cerros de Gurabo, en una marquesina bien iluminada con luces hermosas.

Es muy bonito, no he ido, parece que cocinan bien, sobre todo los tacos, siempre paso por ahí y hay familias completas, jóvenes y parejas.

Creo que los dueños son mexicanos y viven ahí mismo.

El otro queda en Los Jardines Metropolitanos, tiene una gran variedad de platos típicos de ese país, igual viven en la misma casa que está el negocio.

Extranjeros de varios países emigran a esta ciudad, buscan una casa y se instalan con sus establecimientos, viven bien y todo resuelto. Hasta la próxima.