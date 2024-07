Karol G, el triunfo imparable de “La Bichota”

Tras romper récords con su sencillo, ‘Si antes te hubiera conocido’, la cantante colombiana disfruta del final de su gira cuyo concierto final será retransmitido en Youtube.

“Empecé muchas veces este mensaje y sólo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro: ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas”.

Así anunciaba Karol G el final de su gira, a través de una publicación en su Instagram (donde la siguen casi 70 millones de personas). Hace apenas un mes su último sencillo, ‘Si antes te hubiera conocido’, lograba acumular 3 millones de reproducciones en Spotify en tan solo 24 horas. Ahora, “La Bichota” pone el broche de oro a un año de magia.

Una “Bichota” con amor por la música

“Mi padre me ponía a cantar en todas partes”, recordaba Karol G en una entrevista con GQ. Y es que esa Carolina que llegó al mundo un Día de los Enamorados, nació predispuesta a un amor por encima de todo lo demás: la música.

Era un San Valentín como otro cualquiera, 14 de febrero de 1991, cuando Karol G llegó al mundo en Medellín, Colombia. Hija del músico Guillermo Giraldo y de Martha Navarro, fue bautizada como Carolina Giraldo Navarro, y de ahí su nombre artístico.

Pero, a pesar de que su vocación artística despertó de manera temprana, y que en 2006 participó en Factor X, su carrera en solitario se hizo esperar. Con el tiempo, tuvo oportunidades como telonear a Don Omar o cantar junto a J Balvin, pero su primer álbum solista tardó más en llegar.

Fue en 2017 cuando lo lanzó: ‘Unstoppable’, un debut con el que su nombre empezó a ser promesa del reguetón. Con ‘Ocean’ (2019), esa promesa cobró más fuerza dentro de la música latinoamericana.

Pero fue una canción, ‘Tusa’ (2019) la que convirtió a Karol G en una estrella internacional. Su siguiente álbum ‘KG0516’ (2021), que incluía este sencillo, la consagró como una de las grandes, algo que siguió consolidando con el cuarto disco, ‘Mañana será bonito’ (2023).

La cantante colombiana disfruta del final de su gira "Mañana será bonito", cuyo concierto final será retransmitido en Youtube.EPA / SARAH YENESEL / EFE

Y hoy por hoy, no hay duda: ‘La Bichota’ es una artista de fama mundial, cuyo apodo se ha convertido en símbolo a pesar de que ni ella se imaginaba que ocurriría: “La verdad es que no pensaba que fuera a convertirse en un fenómeno… Lo hice más por mí misma”, confesó la colombiana.

Quizá sea esa autenticidad una de las claves de su éxito, pues ya no es solo su ‘mote’, sino su estilo: son muchos los fans que acuden a los conciertos de Karol con pelucas de colores llamativos como el rojo, propio de una sirena, igual que los de su ídolo.

Un año de logros con final compartido.

Pero sin duda otra de las claves es su capacidad de establecer un vínculo con ellos a través de las canciones: “He aprendido a liberar mis emociones… Y creo que, cuando mis fans cantan mis canciones conmigo, es mi forma de conectar con ellos”.

En cuanto a su vida amorosa, se conocen algunas de las relaciones que ha mantenido: la primera y más breve, con DJ Chez. Tras eso compartió un romance con Bull Nene. Y después, de 2019 a 2022 tuvo su relación más conocida, con el polémico Anuel AA: “Me quería morir, estaba todo el rato llorando”, confesó a GQ sobre la ruptura con el cantante.

Dicen los rumores que fue por él por quien Karol G colaboró con Shakira en ‘TQG’, mientras que su compañera se la dedicaría a su exnovio Gerard Piqué, el ex futbolista del club Barcelona y creador de la Kings League.

En la actualidad, sin embargo, Karol parece haber sanado su corazón, pues en marzo de 2024 se hizo oficial la relación que mantiene con Feid, y durante la reciente final de la Copa América, donde la artista cantó el himno de Colombia, se les vio juntos en actitud romántica y feliz.

Pero si hay un amor, además del de la música, que es curativo para “la Bichota” ese es el de su familia, como ella misma ha expresado recientemente en su Instagram: “son mi felicidad, mi razón, mi realidad y el pilar que sostiene mi salud mental y emocional”, escribió junto a una foto en la que salía junto a sus padres, hermana y sobrina.

Y junto a ellos, la de Medellín celebraba un logro muy especial: “cumplimos un año desde que empezamos el tour”, dijo sobre su gira internacional, con la que está arrasando. De hecho, ha vendido todos los tickets para actuar en el Santiago Bernabéu de Madrid (sí, el mismo estadio español que llenó Taylor Swift) cuatro días: 240.000 entradas.

No obstante, la gira ha tenido también un sabor agridulce, pues en su concierto de Alemania la artista no pudo evitar emocionarse al compartir con sus fans el luto que estaba viviendo: “Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual me di cuenta muy tarde de que quería mucho”, dijo sobre el fallecimiento de un amigo.

Pero a pesar de los momentos duros, Karol G está disfrutando al máximo del momento que vive su carrera, y por eso, quiere compartirlo con todo el mundo: “Este 23 de julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos”.