Yailin a Cattleya por el Día de las Madres: "Siempre supe que papá Dios me daría ese maravilloso regalo"

Yailin 'La más viral' aprovechó el Día de las Madres en República Dominicana para dedicarle un mensaje a su hija Cattleya y manifestarle su amor.

“Siempre quise tener una niña eso era uno de mis mayores deseos en la vida”, inicia la publicación en Instagram, seguida de un carrete de fotografías de ambas.

La artista urbana dominicana narra que cuando se enteró de su embarazo estaba feliz, asustada y nerviosa, pero luego se dijo que no debía sentir miedo, al contrario, debía estar “más feliz que nunca”.

Tras meses de rumores, Yailin 'La más viral' y el urbano puertorriqueño Anuel AA confirmaron en noviembre del 2022 que iban a ser padres, cinco meses después de haber contraído nupcias, en junio del mismo año. Ese mismo día revelaron al público que tendrían una niña. Cattleya nació en marzo del 2023.

“Yo quería tanto una niña, que siempre supe que papá Dios me daría ese maravilloso regalo y que iba a ser niña como siempre se lo pedía. Cuando me llegaron los resultados me puse como loca de la emoción”, confesó Yailin en su publicación.

Expresó que su hija es la “bendición de la casa” y lo más importante para ella, por lo que le da gracias a Dios todos los días.

“Cuando te tuve en mis brazos por primera vez, senti un amor tan diferente y tan fuerte hacia ti Que en ese momento sólo me salió gritar”, narró.

La urbana dominicana finalizó el conmovedor mensaje con la promesa de que siempre estará para su hija, “para cuidarte y amarte y hacerte sentir la niña más feliz del mundo”.

“Espero que Dios me dé vida y salud para seguir viéndote crecer. Te amo feliz Día de las Madres”, escribió.

Divorcio de Yailin y Anuel

En febrero del año en curso se hizo pública la noticia de que Yailin 'La más viral' y Anuel AA estaban oficialmente divorciados, luego de anunciar su separación en febrero de 2023.

El Tribunal otorgó la custodia de Cattleya a la urbana dominicana, y ambos sometieron la demanda de divorcio casi al mismo tiempo, específicamente en junio del año pasado, firmándolo dos meses más tarde.

En ese mes Yailin también se desahogó durante una entrevista con el locutor Brea Frank en la que habló abordó el tema de su hija y aseguró que el cantante declaró a la hija concebida por el matrimonio.

Asimismo, adelantó que que estaba preparando una celebración por todo lo alto para el cumpleaños de la niña y que "está abierta a que su papá Anuel forme parte de la vida de su hija”.