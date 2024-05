En Santiago se comenta: grandioso cumpleaños de Carlos Fuente

Señores, el cumpleaños más famoso de los últimos tiempos es el del prestigioso empresario de los cigarros, Carlos Fuente, este hombre, conocido en el mundo, a quien uno ve en las grandes revistas que ponen en los aviones y hasta Bill Clinton, expresidente estadounidense, fuma sus habanos desde cuando era jefe de estado de ese país, es decir la marca de la industria de la familia Fuente, por igual reyes, príncipes y presidentes de varios países. Les cuento que Carlos, uno de los hombres más poderosos de República Dominicana, celebró sus 70 año y cómo lo hizo, por todo lo alto.

CUMPLEAÑOS FELIZ

El renombrado Magnate del Tabaco celebró recientemente su natalicio en un prestigioso y centenario club social de Tampa, Florida.

Carlos Fuente Hizo su entrada vestido al estilo de su ídolo de la época, el Gran Elvis Presley, en un carro convertible de los años 60 y acompañado de la primera jovencita con la que tuvo una cita, que ya es toda una señora casada y él fue su partner en aquella época.

La fiesta estuvo animada por una excelente orquesta, grandes personalidades se dieron cita en la celebración como Arturo Sandoval y su esposa, entre otros, así como los familiares del homenajeado.

Los invitados disfrutaron de finas bebidas y deliciosos platos de la gastronomía cubana, nacionalidad de la Familia Fuente y que la llevan presente en su corazón.

PLAZA CATALINA

Boulevard La Catalina está súper de moda, ubicada en la carretera Duarte, es muy bello y moderno, todavía no hay muchos negocios, pero los que funcionan están siempre llenos, como es Calcalí, donde van los jóvenes y riquitos de la ciudad.

Este nuevo centro comercial es una maravilla, posee tiendas de licores, consultorio de una importante cirujana estética y tiendas exclusivas. Pasear por esta plaza es un encanto, ir a comer, comprar detalles, dulces, helados, es muy placentero el recorrido.

¡Ah! También está muy en boga el restaurante Rotisería by La Porteña, de estilo argentino. Wao, como ha crecido nuestra ciudad, me imagino que compueblanos que viven fuera del país y hace años que no la visitan, se sorprenderán.

jacagua y sus entornos

En las montañas de Jacagua existen varios parajes que se han convertido en espacios atrayentes para hacer casas de veraneos y también para residir allí.

También en esta comunidad hay varios negocios para celebrar, compartir, pasear y conocer.

Recuerdo que hace unas décadas, en los años noventa, que se puso muy de moda Jacagua Hills, no sé qué pasó que lo cerraron, actualmente, mucho después lo han remodelado, le cambiaron el nombre y está funcionando, es lindo, hay que ir abrigado, existen otros más en esa zona, que se ha convertido en preferida de muchos santiaguenses y visitantes, que luego escribiremos, aunque no se nos puede quedar de mencionar un restaurante que están poniendo, que es una novedad, cerca de donde vive la vicepresidenta, Raquel Peña , en Jacagua arriba y que a pesar del frío tiene aire acondicionado. Me cuenta que los inversionistas son dos médicos de Santiago. Hasta la próxima.