Jay Wheeler estrena 'Música Buena, Para Días Malos'

El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler estrenó este jueves su nuevo disco, 'Música Buena, Para Días Malos' (MB/PDM), "el mejor" que ha hecho en su carrera, según el propio exponente.

"Yo siento que 'Música Buena, Para Días Malos' es el mejor álbum que he hecho en toda mi carrera, porque demuestra no tan solo mi crecimiento musical, sino también el personal. Hace mucho tiempo no se hace música de esa que puedas sentir desde lo más profundo del corazón", aseguró el artista en un comunicado.

Lanzado por Dynamic Records, el nuevo disco explora los diversos resultados de las decisiones tomadas en la búsqueda del amor y el equilibrio, e inspirará al público a evaluar los resultados de las decisiones que han tomado a través de realidades alternas, agrega la nota.

Producido por Bones, Botlock, entre otros creativos musicales, el álbum cuenta con 14 canciones, entre ellas, 'Textos Fríos' con Mora, 'Maquillaje' con Noreh y 'Lo Nuestro' con Zhamira, la esposa de Wheeler.

Las composiciones expresan las diferentes fases del amor, el desamor, el deseo, el arrepentimiento y la esperanza, detalla el comunicado.

Con el álbum, Wheeler describe magistralmente las decisiones tomadas a través de realidades alternas utilizando un enfoque vanguardista para la narrativa a través de una colección de videos de ciencia ficción, añade la nota.

Dirigido por el colectivo creativo FilmHeads, cada visualización se inspiró en técnicas utilizadas en las películas 'Everything Everywhere All at Once' y 'Dune', así como en la serie de televisión 'Loki'.

Wheeler, dos veces nominado al Latin Grammy, se prepara también para su esperada gira por Estados Unidos 'TRAPPii Tour', que visitará las principales ciudades del país norteamericano y arranca el 13 de junio en The Theatre, en el Madison Square Garden, en Nueva York el 13 de junio, y concluirá en Austin, Texas, el 27 de octubre.