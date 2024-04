En Santiago se comenta: Manuel Quiroz, Premio Nacional de Periodismo

El Premio Nacional de Periodismo 2024 fue otorgado a un gran periodista, un ser humano excepcional, mi querido y adorado amigo, Manuel Quiroz, muy merecido. Manuel es un gran ser humano, un hombre culto, sin pose, sencillo, amigo de los amigos, solidario, discreto, servicial, , ético, excelente persona, me gustó que lo escogieran a él para tan importante reconocimiento. ¡Felicidades amigo!

COMENTARIOS

Manuel Antonio Quiroz Cepeda tiene más de cincuenta años en el periodismo y ha trabajado en diversos medios de comunicación incluyendo director del Caribe. Lo conocí en Santo Domingo en actividades propias del quehacer periodístico y siempre me distinguió con su amistad, todo un caballero, bien vestido y muy atento, luego nuestra amistad se afianzó más en un viaje a China, una invitación especial del Presidente dominicano de entonces, a los directores de medios periodísticos y televisivos, allí duramos nueve días y debo decir que fue un verdadero placer para todos los que estuvimos en ese maravilloso viaje oficial compartir con el ganador del Premio Nacional del Periodismo de este año. Conversamos de todo, una buena compañía. El señor Quiroz es merecedor de este gran galardón, escogido por un gran jurado, integrado por el Colegio de Periodistas y el Ministerio de Educación.

los parqueos de santiago

Santiago, podríamos decir que es la ciudad de los bellos parques, como es Mao la ciudad de los bellos atardeceres y digo esto porque en muchas urbanizaciones y barrios el alcalde Abel Martínez Duran en su gestión ha mandado a construir bellezas de estos jardines, hay mucho más de veinte llamando la atención de sus habitantes y visitantes. Uno de los más lindos es el “Rosa Duarte” en La Trinitaria, detrás del ayuntamiento, hasta bodas se celebran allí. También podemos citar el más reciente, inaugurado en Los Jardines Metropolitanos, donde por igual está el Parque de La Mujer, con lindas casitas de colores donde hay ventas de helados y otros productos. En Cerro Hermoso tienen uno muy bonito, por igual en la urbanización La Zurza, todos estos centros de recreación para las familias tienen un área con juegos infantiles, pero también hay parques hermosos en los diferentes barrios populares, tan lindos como los demás. Espero que la próxima administración mantenga estas propiedades de la ciudad como hasta ahora.

REPOSTERÍA GOURMET

Aunque no soy muy dulcera, siempre espero para mi cumpleaños un regalo favorito que me trae para felicitarme mi amiga Doris Romero, es un sabrosísimo bizcocho de coco, hecho por Sandra Disla. Eso sí, no es tan fácil lograr mandar hacer esa delicia, ya que es una persona muy ocupada, porque es un pudín hecho por ella misma, es muy gourmet y personalizado. No sé cómo logra Doris que prepare un pastel tan esperado por mí y los que están a mi alrededor, que nos da seguidilla. Esto es parte de lo se produce en Santiago, ya que hay otras damas con exclusivas reposterías que preparan bizcochos para grandes bodas y cumpleaños en nuestra ciudad y para otros puntos del país. Así es Santiago, la ciudad corazón.

homenaje

Debo agradecer inmensamente la distinción que me hace el Colegio de Periodistas por dedicarme el mes de nuestra clase junto a Apolinar Ramos y Epifanio Rodríguez, gracias por tan especial dedicación, me honra. Hasta la próxima.