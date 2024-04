En Santiago se comenta: la comunicadora Luz García y sus programas

Luz García está haciendo historia en la televisión, buenos programas, entrevistas a figuras nacionales e internacionales, trasladándose a Miami y preocupándose por su imagen.

Luz cambia de peinado, exhibe su pelo, así como lindas y variadas extensiones, viste muy moderna y conserva su figura.

Aunque en el pasado tuvimos varias controversias, por algunos comentarios míos que no le agradaban, pero eso es historia. La verdad que ella se ha mantenido haciendo buena televisión.

EL PARQUE DE LOS JARDINES

La ciudad Corazón tiene varios parques hermosísimos, construidos en la gestión del Alcalde Abel Martínez Durán, quien ha hecho en su gestión impresionantes parques que llaman poderosamente la atención por su belleza y utilidad para la recreación de los moradores y visitantes.

Uno de los más reciente inaugurado, ubicado en la conocida urbanización Los Jardines Metropolitanos es único en el país, llama la atención por su colorido y los muchos espacios que tiene para el entretenimiento, entre ellos un puente a desnivel como una pasarela, también posee una área para jugar dominó, un anfiteatro, bancos de hierro, una preciosa jardinería con una variedad de plantas ornamentales, la iluminación muy atrayente, una diversidad de juegos para niños, gimnasio para adultos y dos canchas, para volibol y baloncesto.

Es toda una novedad este majestuoso parque, Abel la botó en esta gran obra.

Los demás también llaman mucho la atención, cada uno tiene su belleza y atractivo, pero diferente.

AVENIDA PEDRO A. RIVERA

Qué amplia y bonita se ve la avenida Pedro A. Rivera en La Vega, cuando vamos hacia Jarabacoa pasamos por este amplio trayecto, donde hicieron una plaza con un símbolo histórico, decorada con una escultura que le da un gran aspecto a esta zona, también le cambiaron el semáforo por uno más moderno. Aunque esta avenida ha sido criticada por su costo, está bonita.

VALLAS

Y a propósito de Jarabacoa, subiendo por la carretera Federico Basilis a la montaña, como estamos en campaña, nos encontramos con montones de vallas de los candidatos a terciar en las elecciones venideras.

Me llamó la atención la del ex senador de la provincia de La Vega Euclides Sánchez, luce muy joven y hasta chino se ve, no sé que le hicieron a esa foto, me imagino que fotoshop, porque no es él, solo el nombre.

En la fotografía lo transformaron tanto que pensé, antes de ver el nombre, que era el comunicador que me acompaña en el programa, Takon NG.

Por Dios le hacen tantos arreglos que quedan que no son ellos, buscando la eterna juventud; pero en la fotografía. Hasta la próxima.