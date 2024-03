En Santiago se comenta: Semana Mayor en la tranquilidad de la ciudad

Ahora se acerca la Semana Santa, pero no todos se van de playa, ni de viaje al exterior o los resorts. Son tantos los que gustan disfrutar de la ciudad con poco tránsito y prefieren quedarse en sus hogares, muchas más personas de lo que uno se imagina. A propósito, pasaba por el Centro León, uno de los lugares más hermosos, con sus bellos jardines y la impresionante obra arquitectónica, donde podemos ir a disfrutar de las actividades diversas en la paz de esos días de recogimiento.

OTRO ESPACIO, DIVERTIDO Y CULTURAL

Siguiendo con los lugares donde se puede ir y si usted es de los que se queda en la ciudad, en Santiago el Jardín Botánico es un hermoso lugar para ir con la familia, hacer ejercicios, montarse en el triciclo eléctrico y disfrutar del paisaje. Hay en este espacio un Mariposario, un Apiario demostrativo, cactus y suculentas, un conuco dominicano, así como un excelente huerto de plantas aromáticas y medicinales, de las cuales pronto saldrá un libro autoría del doctor Arsenio Estévez Medina, llamado “Plantas Aromáticas, Medicinales y Nutricionales”, muy interesante. De las tantas amenidades que se encuentran en este jardín, ubicado en la parte norte de Santiago, posee kiosco, área de picnic, y muchas atracciones más.

HONESTIDAD

Durante varios días estuve asistiendo a misa en la Iglesia San Ramón Nonato y me llamó la atención que al entrar vi una paletera, no vi a nadie atendiéndola, ofrecen mentas, galletas, en fin todo lo que se vende en estas cajas, los compradores tomaban lo que querían y ellos mismos se devolvía el cambio, pregunté quién la cuida, me dijeron nadie. En fin este acto tiene un mensaje muy importante sobre la honestidad, enseñanza que los curas de esta parroquia, a través de la palabra y de este servicio, es ser honesto, algo que hace tanta falta en nuestro país. Uno mismo comprar, pagar, devolverse y no llevarse nada que no sea de uno.

comentario

Recuerdan el famoso restaurante La Vitrina, en la 27 de febrero, en los altos de la tienda La Rosé, que era toda una novedad, no duró tanto tiempo abierto, no sé qué pasó, porque lo anunciaron en una comunicación. Les cuento que en este lugar pusieron otro, “La Comparona”, llama la atención este nombre, no es de los mismos dueños, ahora es del hijo del propietario de “”Sarah. La comparona Restaurant & Lounge es muy juvenil, pero para todos los gustos, otro lugar para variar en Santiago. Hasta la próxima.