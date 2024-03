'Kung Fu Panda 4' repite en el nº1 de las listas de taquilla

“Kung Fu Panda 4” se mantuvo en lo más alto de la taquilla norteamericana en su segundo fin de semana en cines. La película de Universal y DreamWorks Animation ganó 30 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de los estudios del domingo.

La franquicia que presenta la voz de Jack Black es responsable de más de $1.9 mil millones en taquilla desde su lanzamiento en 2008 y generó varias series animadas, cortos, videojuegos y un especial navideño. La cuarta entrega, que se exhibió en 4.067 localidades de América del Norte, ya ha recaudado 107,7 millones de dólares a nivel nacional.

Varias películas nuevas llegaron a más de 1,000 cines (o se expandieron) este fin de semana, incluida la película sobre perros de Mark Wahlberg de Lionsgate "Arthur the King", la sátira cómica de Focus Features "The American Society of Magical Negroes" y el thriller de culturismo dirigido por Kristen Stewart de A24. "El amor yace sangrando".

Pero las listas todavía pertenecían a las franquicias, incluida “Dune: Part Two”, que quedó muy cerca del segundo lugar en su tercer fin de semana, con 29,1 millones de dólares. Eso es sólo un 37% menos que el fin de semana pasado. Ahora ha ganado 205,3 millones de dólares a nivel nacional. La primera película, que se estrenó simultáneamente en cines y en streaming, alcanzó un máximo de alrededor de 435 millones de dólares a nivel mundial, mientras que “Part Two” ya recauda casi 500 millones de dólares en todo el mundo.

“Arthur the King” fue el mejor de los recién llegados, quedando en tercer lugar con 7,5 millones de dólares en 3.003 salas. El estudio llegó el fin de semana esperando algo entre 8 y 10 millones de dólares. Su bajo costo de producción y sus preventas internacionales deberían generar ganancias. Dirigida por Simon Cellan Jones y escrita por Michael Brandt, la película está basada en la historia real de un corredor de aventuras que se hace amigo de un perro callejero en un peligroso viaje de 435 millas en la República Dominicana. Simu Liu interpreta a uno de los compañeros de equipo de Wahlberg. Con un A CinemaScore, el estudio espera que el boca a boca positivo impulse las ventas en las próximas semanas.

“Love Lies Bleeding” se estrenó en 1.362 salas y recaudó 2,5 millones de dólares. Escrita y dirigida por Rose Glass (“Saint Maud”), es un pulposo thriller occidental ambientado en los años 80 sobre un gerente de gimnasio aislado (Stewart) y una culturista (Katy O'Brian) que pasan por la ciudad.

“La Sociedad Estadounidense de Negros Mágicos” se estrenó en 1.147 salas y recaudó aproximadamente 1,3 millones de dólares. Según los datos de salida, el 52% de la audiencia del primer fin de semana era negra. La película, escrita y dirigida por Kobi Libii, es una sátira sobre una sociedad secreta de negros dedicada a hacer la vida más fácil a los blancos. Justice Smith y David Alan Grier protagonizan.

En el primer fin de semana después de los Oscar, “Poor Things” sumó 2,3 millones de dólares a nivel mundial, elevando su total a 112,6 millones de dólares.

El próximo fin de semana, “Ghostbusters: Frozen Empire” llegará a los cines, armada con paquetes de protones y reconocimiento de marca.

"Cuando no hay un recién llegado dominando el mercado, el fin de semana es bastante lento", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Ahora solo estamos esperando 'Ghostbusters: Frozen Empire' y 'Godzilla x Kong: The New Empire'. Esa combinación debería sacarnos del mes de marzo con una nota alta”.

Añadió: “Vamos a tener mucha paciencia hasta que lleguemos a mayo y 'The Fall Guy' y la temporada de películas de verano. Pero hay algunas películas geniales en camino”.

La venta estimada de entradas es de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Kung Fu Panda 4”, 30 millones de dólares.

2. “Dune: Segunda parte”, 29,1 millones de dólares

3. “Arturo el Rey”, 7,5 millones de dólares.

4. “Imaginario”, 5,6 millones de dólares.

5. “Cabrini”, 2,8 millones de dólares.

6. “Love Lies Bleeding”, 2,5 millones de dólares.

7. “Bob Marley: One Love”, 2,3 millones de dólares.

8. “Una vida”, 1,7 millones de dólares

9. “La Sociedad Estadounidense de Negros Mágicos”, 1,3 millones de dólares

10. “Ángeles ordinarios”, 1 millón de dólares.