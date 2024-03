En Santiago se comenta: ahora viene Pimpinela

Durante todo el año creo que se presentan en el país buenos y famosos artistas internacionales, los César Suárez, padre e hijo están compitiendo en cuál trae a República Dominicana la mejor atracción artística, ahora es el dúo Pimpinela, el 22 de mayo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Ellos tienen su público cantan bonito, estos hermanos tienen juntos muchos años deleitando a sus fans y todavía no se han distanciado artísticamente, muy bien.

A los intérpretes nuestros le están comiendo los caramelos, deben innovarse, y gracias a Luis Medrado que los presenta en distintos pueblos y lugares del país, están guisando como se dice popularmente, claro los dominicanos tienen talento.

BANCO POPULAR

Llegué antes de la cita y ya el salón estaba lleno de invitados en la celebración del 60 aniversario del Banco Popular. Todos llegamos muy puntual, lo hice antes porque pensé que no encontraría parqueo, pero no fue así todo estaba preparado para uno no coger estrés, nos esperaban cantidades de vale parking.

Figúrense una actividad de tan gran envergadura tenía que ser así, fue una gran tarde noche, no faltó un empresario de renombre de Santiago y de otros puntos de la región, desde Mao, Montecristi, La Vega, Moca, Puerto Plata y también de Santo Domingo, Entre otros estuvo la embajadora Dominica en Estados Unidos, radicada en Washington, Sonia Guzmán, en fin un gran evento.

El carismático presidente ejecutivo Christopher Paniagua dio la bienvenida a los presentes y habló de lo que significa para el banco la presencia de sus clientes, por igual lo hizo René Grullón, muy popular en Santiago por su estilo de conducirse, no podía faltar el afable José Mármol y otros ejecutivos de esta entidad bancaria. Hubo brindis de buenos vinos, tintos y blancos, varió mozos se encargaron de que nada faltara, todos estábamos felices, saludándonos y conversando sobre todo, encontrándonos con personas que hacía tiempo no veíamos, todos vestidos formalmente, preciosa y linda actividad.

ESPLÉNDIDA CELEBRACIón

Les cuento que en este encuentro del Popular no faltó un solo detalle, una regia y bella recepción, deslumbrante.

Al llegar al Centro León caminamos en una especie de túnel del tiempo, las paredes laterales proyectaban hitos de las 6 décadas institucionales, paneles con el logo y los colores corporativos de esta entidad, muy llamativos. Señores, qué buffet tan exquisito y apetecible, no el usual banquete que degustamos en otras actividades, casi todos vestíamos de negro, muy sobrios para tan especial ocasión.

Techy Fatule nos deleitó con su voz, buena interpretación. Esa misma noche se estrenó a las nueve el nuevo comercial, transmitido en varios canales de televisión del país.

MANUEL JIMÉNEZ

Manuel Jiménez, un destacado periodista, que mantiene su vigencia por su gran capacidad de analista político y de diversos temas, es uno de los mejores del país, además de un gran comportamiento, buena gente, correcto, sencillo, elegante en el vestir, dotado de una gran relación humana, cuando estuvo dirigiendo un departamento de prensa de una institución del estado lo hizo con equilibrio y sin sectarismo, es leal a sus amigos, me une una excelente amistad de mucho tiempo.

Pues Manuel, quien tiene 16 años con su programa de televisión Propuesta de la Noche, donde participan diversos profesionales, con temas variados, ahora transmitido por Metrovisión, canal 62, con cobertura nacional e internacional y diversas plataformas digitales, incluyendo su interesante periódico, todo una novedad.

Este programa es uno de los espacios de más audiencia cuenta con entrevistas, comentarios y secciones especiales y es toque de queda a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.