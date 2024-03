El mexicano Amat Escalante no es plato de segunda mesa. Ha devenido en maestro de la fotografía y el encuadre. Me gusta su cine. Asume riesgos. Sus cintas no buscan entretenimiento, ni taquilla. Son requeridas solamente por un tipo de cinéfilo exquisito, de los que prefieren consumir obras de arte. Escalante trabaja en la excelencia técnica. En su más reciente cinta, “Perdidos en la noche”, descuella su protagonista, el joven actor Juan Daniel Treviño quien se roba el filme, un thriller policiaco extraño que, lamentablemente, no posee el rigor de “Heli” ni la voluntad de estilo de “La región salvaje”.

“Perdidos en la noche” aumentará el acercamiento popular a la obra de este director por el ágil desarrollo de su trama, la inmediatez de su tema y la armadura técnica, sin muchos subterfugios formales. Escalante asumió una visión mucho más global que en productos anteriores.

Contra la cinta conspira la enorme cantidad de subtramas sin resolver, personajes traídos por los pelos, guion (a todas luces ancho y ajeno) sin el pulso de un artista, y la insistencia gratuita en el sexo y el sadismo. Ese guion transcurre en función de la personalidad investigativa de Treviño, el joven protagonista, a veces reiterada, y otras sobrevalorada, pero a todas luces efectivas debido a su disciplina y fuerza dramática que, por así decirlo, es el centro de la trama desde que aparece en pantalla.

Esta cinta contiene un cambio de estilo en la obra de su director. Tal vez por ello Netflix la acogió en su catálogo. Pero con independencia de sus valores comerciales, en ella brilla la mano de un cineasta capaz de fotografiar como el mejor, esmerado en los encuadres, locaciones y otros detalles de la puesta en escena aunque, en esta ocasión, el zigzagueo del guion y el exceso de subtramas, le jugaron una mala pasada

Ficha técnica: País: México. Año: 2023. Duración: 120 minutos. Director y guion: Amat Escalante. Premios: Selección Oficial Festival de Cannes 2023. Reparto: Ester Expósito, Bárbara Mori, Juan Daniel Treviño, Jero Medina y Fernando Bonilla.

Sinopsis: Paloma, profesora y activista, protesta contra la industria minera local. Poco después, desaparece sin dejar rastro. Cinco años después, su hijo Emiliano busca al culpable. Una nota lo lleva a la casa de verano de la rica y excéntrica familia Aldama. En busca de la verdad, Emiliano se sumerge en un mundo oscuro lleno de secretos, mentiras y venganzas (Filmaffinity).