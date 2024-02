En Santiago se comenta: grandes celebridades del canto

Y no me digan que estoy pidiendo mucho por lo que me voy a referir en cuanto a algunos artistas nuestros; porqué ahora para celebrar sus años en la música tienen que reunir tantos talentos musicales cuando pueden presentarse solos, como lo han hecho grandes celebridades musicales extranjeras que han estado el país. Da gusto ver como actuó Alejandro Fernández en su presentación el pasado fin de semana, salió a las 9: 28 de la noche, vestido sobrio con el atuendo de charro y su elegante figura, cantando 33 canciones de su amplio repertorio, habló de su padre Vicente Fernández y agradeció estar de nuevo en República Dominicana. Los presentes estuvieron más que satisfechos con tan amplio repertorio de grandes temas y esa potente voz de este cotizado artista.

Los artistas del país

¿Por qué Fernando Villalona, Héctor Acosta, El Torito, Sergio Vargas, Ramón Orlando y otros no presentan un gran espectáculo en base a su figura, con una buena orquestación, vestuarios, luces, buen sonido, sin hablar tanto como algunos de ellos? Sería un gran acontecimiento, talento le sobran, aunque no sé cómo están sus cuerdas vocales o sus voces o porque tienen que depender de otros. Me encantaron esas grandes luminarias de la música que han estado en el país presentando sus dotes musicales, han sido grandes sus espectáculos.

También Bader

El barrio Los Pepines, tan tradicional como nuestro ron o tabaco, está muy pegado, podemos decir que es una ruta turística y todo comenzó con el popular Son de Keka, ya conocido casi mundialmente, donde llegan autobuses de todas partes del país y personas del exterior a presenciar bailadores tradicionales de son, con vestuarios muy auténticos de este género, en la calle Cuba esquina Archille Michell, pero lo que no podía imaginar es que en el icónico bar de Bader, donde en nuestra adolescencia no dejaban entrar mujeres, solo los hombres para tomar cervezas y comer los mejores quipes de la época. Ya hoy no solo las féminas pasan a la parte de atrás, también se baila merengue típicos y perico ripiao, todos los domingos. Así es, el tiempo es testigos de los cambios, lo que no entiendo como bailan con ese calor ahí adentro.

Lo que está súper de moda

Pero eso no es todo, en ese entorno que es uno de los lugares más tradicionales de Santiago, Los Pepines, tierra del salsero Johnny Pacheco, si quieres encontrar una nueva alternativa y muy familiar, que se ha convertido en todo una atracción turística está el famoso PORKUS, donde celebran cumpleaños, encuentros de amigos, noches bohemias, karaoke y se come muy bien con las sabrosas carnes saladas, chicharrones, longanizas y hamburguesas, en un tradicional patio con ambiente de armonía y seguridad.