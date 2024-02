El caso 'Hotel California': El juicio por la letra manuscrita de un clásico de los Eagles

A mediados de la década de 1970, los Eagles estaban trabajando en una nueva canción espeluznante y críptica.

En una libreta amarilla rayada, Don Henley, con el aporte del cofundador de la banda, Glenn Frey, anotó pensamientos sobre “una carretera oscura y desértica” y “un lugar encantador” con una superficie lujosa y matices siniestros. ¿Y algo con hielo, tal vez caviar o Taittinger, o champán rosado?

La canción “Hotel California” se convirtió en uno de los sencillos más imborrables del rock. Y casi medio siglo después, esas páginas escritas a mano de letras en proceso se han convertido en el centro de un juicio penal inusual que comenzará el miércoles.

El comerciante de libros raros Glenn Horowitz, el ex curador del Salón de la Fama del Rock & Roll Craig Inciardi y el vendedor de recuerdos Edward Kosinski están acusados de conspirar para poseer e intentar vender manuscritos de “Hotel California” y otros éxitos de los Eagles sin el derecho a hacerlo.

Los tres se declararon inocentes y sus abogados dijeron que los hombres no cometieron ningún delito con los documentos, que adquirieron a través de un escritor que había trabajado con los Eagles. Pero la oficina del fiscal de distrito de Manhattan dice que los acusados confabularon para ocultar la propiedad en disputa de los documentos, a pesar de saber que Henley dijo que las páginas fueron robadas.

Abundan los enfrentamientos por objetos de colección valiosos, pero los juicios penales como este son raros. Muchas peleas se resuelven en privado, en pleitos o con acuerdos de devolución de los artículos.

“Si se puede evitar un procesamiento entregando el objeto, la mayoría de la gente simplemente lo entrega”, dijo Travis McDade, profesor de derecho de la Universidad de Illinois que estudia disputas sobre documentos raros.

Por supuesto, el caso de los manuscritos de Eagles también se distingue en otros aspectos.

El testigo estrella de los fiscales es precisamente ese: se espera que Henley testifique entre las paradas de la gira de los Eagles. El juicio sin jurado podría ofrecer un vistazo al proceso creativo de la banda y la vida en la vía rápida del estrellato de los años 70.

Lo que está en juego son más de 80 páginas de borradores de letras del exitoso álbum “Hotel California” de 1976, incluidas las palabras del corte principal ganador del Grammy que encabezó las listas de éxitos. Presenta uno de los riffs más reconocibles del rock clásico, los solos más conocidos y las líneas más citadas (posiblemente sobrecitadas): “Puedes escuchar cuando quieras, pero nunca podrás irte”.

Henley ha dicho que la canción trata sobre "la parte más oscura del sueño americano".

Todavía se transmitió más de 220 millones de veces y obtuvo 136.000 reproducciones de radio el año pasado sólo en Estados Unidos, según la empresa de datos de entretenimiento Luminate. El álbum “Hotel California” ha vendido 26 millones de copias en todo el país a lo largo de los años, superado sólo por un disco de grandes éxitos de los Eagles y “Thriller” de Michael Jackson.

Las páginas también incluyen letras de canciones como “Life in the Fast Lane” y “New Kid in Town”. El manager de los Eagles, Irving Azoff, calificó los documentos como “piezas irremplazables de la historia musical”.

Horowitz, Inciardi y Kosinki están acusados de conspiración para poseer bienes robados y varios otros delitos.

En realidad, no están acusados de robar documentos. Tampoco nadie más, pero los fiscales aún tendrán que establecer que los documentos fueron robados. La defensa sostiene que eso no es cierto.

Mucho gira en torno a las interacciones de los Eagles con Ed Sanders, un escritor que también cofundó la banda de rock contracultural de los años 60, The Fugs. Trabajó a finales de los 70 y principios de los 80 en una biografía autorizada de los Eagles que nunca se publicó.

Sanders no está acusado en el caso. Se le dejó un mensaje telefónico en busca de comentarios.

Vendió las páginas a Horowitz, quien luego las vendió a Inciardi y Kosinski.

Horowitz ha manejado grandes acuerdos de libros y archivos raros, y ya se ha visto envuelto en algunas disputas por la propiedad antes. Uno de ellos involucraba artículos vinculados a la autora de “Lo que el viento se llevó”, Margaret Mitchell. Estaba resuelto.

Inciardi trabajó en exhibiciones notables para el Salón de la Fama del Rock con sede en Cleveland. Kosinski ha sido director de Gotta Have It! Collectibles, conocida por subastar posesiones personales de celebridades, tan personales que Madonna presentó una demanda sin éxito para intentar detener una venta que incluía sus calzoncillos de látex.

Henley le dijo a un gran jurado que nunca le dio la letra al biógrafo, según documentos judiciales de los abogados de Kosinski. Pero los abogados defensores han señalado que planean investigar la memoria de Henley sobre esa época.

"Creemos que el señor Henley le proporcionó voluntariamente la letra al señor Sanders", dijo el abogado Scott Edelman en el tribunal la semana pasada.

Sanders le dijo a Horowitz en 2005 que mientras trabajaba en el libro de los Eagles, le enviaban todos los documentos que quería desde la casa de Henley en Malibú, California, según la acusación.

Luego, el negocio de Kosinski ofreció algunas páginas en una subasta en 2012. Los abogados de Henley llamaron a su puerta. Y Horowitz, Inciardi y Sanders, en distintas combinaciones, comenzaron a buscar versiones alternativas de la procedencia de los manuscritos, dice la acusación.

En una historia, Sanders encontró las páginas desechadas en un camerino detrás del escenario. En otros, los obtuvo de un asistente de escena o mientras acumulaba “mucho material relacionado con los Eagles de diferentes personas”. En otro, los obtuvo de Frey, un relato que “haría que esto desapareciera de una vez por todas”, sugirió Horowitz en 2017. Frey había muerto el año anterior .

"Simplemente necesita un trato amable y la seguridad de que no irá a la lata", envió Horowitz por correo electrónico a Inciardi durante un intercambio en 2012 sobre cómo conseguir que la "'explicación' de Sanders se plasmara en una comunicación" para los subastadores, dice la acusación.

Sanders proporcionó o aprobó algunas de las diversas explicaciones, según la acusación, y no está claro qué pudo haber transmitido verbalmente. Pero aparentemente rechazó al menos el cuento del camerino.

Kosinki envió una explicación, aprobada por Sanders, al abogado de Henley. Kosinski también aseguró a la casa de subastas Sotheby's que el músico "no tenía derecho" a los documentos y pidió mantener a los posibles postores en la oscuridad sobre las quejas de Henley, dice la acusación.

Sotheby's incluyó la letra de la canción “Hotel California” en una subasta de 2016, pero la retiró después de enterarse de que la propiedad estaba en duda. Sotheby's no está acusado en el caso y declinó hacer comentarios.

Henley compró algunos borradores de letras de forma privada en Gotta Have It! por $8,500 en 2012, cuando también comenzó a presentar informes policiales, según documentos judiciales.

Los abogados defensores afirman que Henley encontró fiscales deslumbrados que se hicieron cargo de su causa en lugar de presentar él mismo una demanda civil.

La oficina del fiscal del distrito trabajó estrechamente con el equipo legal de Henley, y un investigador incluso anhelaba obtener pases detrás del escenario para un espectáculo de los Eagles, hasta que un fiscal dijo que la idea era "completamente inapropiada", dijeron los abogados de Kosinki en documentos judiciales.

Los fiscales han rechazado las preguntas sobre sus motivaciones calificándolas de “una teoría de la conspiración más que una defensa legal”.

El año pasado, escribieron en documentos judiciales: “Son los acusados, no los fiscales, quienes están siendo juzgados”.