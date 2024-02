En Santiago se comenta: la presencia de Braulio en el Cibao

Ya he escrito varias veces del artista Braulio, de Canaria, España, pero es que me llama la atención las tantas veces que viene al país, mejor dicho a presentarse en el Cibao, antes venía cada año, para San Valentín, día del amor y la amistad, a la desaparecida discoteca Las Vegas, que en los últimos tiempos solo la abrían para este y otro concierto del 31 de diciembre, pero trasladarse desde un lugar tan lejano, puesto que ya ha venido varias veces. Ahora lo anuncian otra vez para los enamorados, en el mismo lugar que se presentó el año recién pasado, en el Club Amaprosan. Ahora, hay que decir que llenó ese club dos veces. Qué raro que no le interese mudarse para esta media isla, o es que no tiene dinero como lo demás artista que han comprado sus casas aquí, como la conocida periodista María Celeste Arrarás, quien compró un apartamento en Punta Cana, o a Braulio le interesa pasar sus últimos años en su país natal.

EL DENGUE Y SUS CONSECUENCIAS

Ojalá que el gobierno se preocupe y comience la idea de cómo traer al país las vacunas para el dengue, es una gran preocupación para la población y los padres de familias que luchan por salvar sus hijos de esta enfermedad, transmitida por el mosquito hembra. Asusta cuando nos pica uno de estos insectos, no sabemos qué va a pasar, por eso lo más conveniente es la vacuna, ya hay países que las tienen y aunque hay una minoría de la población que no cree en vacunas, yo sí, por eso siempre me las pongo y si llega la del dengue seré de las primeras en inyectármela.

AQUA VISTA RESTAURANT

Wao, precioso lugar. Por eso decimos que nuestro país lo tiene todo y en el Cibao, aunque no haya playa, somos ricos en montañas. Ahora está muy de moda visitar La Presa de Tavera. De los tantos lugares que hay en esta área podemos ir a Aqua Vista Restaurant, hermosísimo, desde donde podemos deleitarnos de un gran paisaje que nos ofrece la naturaleza, es impresionante, hay espacios para todos los gustos, terraza abierta y cerrada en cristal, está yendo muchas personas, sobre todo los domingos, que salen a pasear con sus familias. La decoración es linda, tiene sillas de varios colores, es una mezcla de lo moderno y lo antiguo, posee un bar para conversar, la comida es nacional e internacional, sobre todo pescados frescos. Muchos cuando van a la presa gustan pedir el pescado frito, hay varios restaurantes en esta comunidad, se va por la carretera Presa de Tavera. Aqua Vista es precioso y forma parte de todo lo que tiene nuestro país para hacer turismo.