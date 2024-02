Listado de ganadores en las principales categorías de la 66 edición de los Grammy

Taylor Swift hizo historia en la 66 edición de los Grammy, celebrada este domingo en Los Ángeles, al conseguir su cuarto premio en la categoría reina de álbum del año gracias, en esta ocasión, a 'Midnights'.

Asimismo, Billie Eilish venció en el apartado de canción del año por 'What Was I Made For?' -parte de la banda sonora del filme 'Barbie'- y la viral 'Flowers' granjeó a Miley Cyrus los dos primeros gramófonos de su trayectoria: mejor grabación y mejor actuación pop en solitario.

Por su parte, la estadounidense Victoria Monét se consagró como mejor nueva artista del curso de la mano de su trabajo 'Jaguar II', que también le valió otros dos galardones.

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 66 edición de los Grammy.

Categorías generales:

ÁLBUM DEL AÑO

'Midnights', Taylor Swift.

GRABACIÓN DEL AÑO

'Flowers', Miley Cyrus

CANCIÓN DEL AÑO

'What Was I Made For?', Billie Eilish

MEJOR NUEVO ARTISTA

Victoria Monét

PRODUCTOR NO CLÁSICO DEL AÑO

Jack Antonoff

COMPOSITOR NO CLÁSICO DEL AÑO

Theron Thomas

Música latina:

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

'X Mí (Vol. 1)', Gaby Moreno

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

'Mañana Será Bonito', Karol G.

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO

'Vida Cotidiana', Juanes

'De Todas Las Flores', Natalia Lafourcade

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA (INCLUYENDO TEXANO)

'Génesis', Peso Pluma

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

'Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)', Rubén Blades

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

'El Arte del Bolero Vol. 2', Miguel Zenón y Luis Perdomo

Rap:

MEJOR ACTUACIÓN DE RAP

'Scientists & Engineers', Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane

MEJOR ACTUACIÓN MELÓDICA DE RAP

'All My Life', Lil Durk con J.Cole

MEJOR CANCIÓN DE RAP

'Scientists & Engineers', Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane

MEJOR ÁLBUM DE RAP

'Michael', Killer Mike

Pop y dance:

MEJOR ACTUACIÓN POP EN SOLITARIO

'Flowers', Miley Cirus

MEJOR ACTUACIÓN DUETO/GRUPO POP

'Ghost In The Machine', SZA y Phoebe Bridgers

MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL

'Midnights', Taylor Swift

MEJOR GRABACIÓN DANCE/ELECTRÓNICA

'Rumble', Skrillex, Fred again.. & Flowdan

MEJOR GRABACIÓN POP O DANCE

'Padam Padam', Kylie Minogue Lostboy y Guy Massey

MEJOR ÁLBUM DANCE/ELECTRÓNICO

'Actual Life', Fred again..

Rock, metal y alternativa:

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK

'Not strong enough', boygenius

MEJOR ACTUACIÓN DE METAL

'72 Seasons', Metallica

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

'Not Strong Enough', boygenius

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

'This Is Why', Paramore

MEJOR ACTUACIÓN DE MÚSICA ALTERNATIVA

'This Is Why', Paramore

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

'The Record', boygenius

R&B:

MEJOR ACTUACIÓN DE R&B

'ICU', Coco Jones

MEJOR ACTUACIÓN DE R&B TRADICIONAL

'Good Morning', PJ Morton y Susan Carol

MEJOR CANCIÓN DE R&B

'Snooze', SZA

MEJOR ÁLBUM DE R&B PROGRESIVO

'SOS', SZA

MEJOR ÁLBUM DE R&B

'JAGUAR II', Victoria Monét.