Stillwater

No me parece una cinta desechable. Está bien actuada, con puesta en escena aceptable, fotografía y tramoya en su lugar, y escenarios escogidos con meticulosidad a pesar de su bajo presupuesto. Por esas virtudes fue a Cannes y, aunque no ganó, si dejó el sabor de una historia que sabe doblar por curvas peligrosas.

Contiene dos historias: la del padre buscando al supuesto asesino por el cual su hija purga una condena, y la del emigrante que no encuentra hogar, ni trabajo y sí cielos nublados en tierra extraña.

El prototipo del ciudadano norteamericano rústico, sabedor de oficios menores, comidas baratas y dudoso en el amor (Matt Damon), contrasta con la obstinación que el guion le ha impuesto para buscar la inocencia de su hija en medio de un pajar.

Ese doble propósito tampoco fue bien manejado en el cuarto de edición donde, por tapar hasta el final la identidad del verdadero culpable del crimen, sobrevaluó escenas del diario vivir de este hombre obligado a emigrar a un país con idioma desconocido y condiciones de vida desiguales.

Por algo no tuvo mejor suerte en Cannes, ni su protagonista Matt Damon fue reconocido por su actuación. Luce constreñido, dudoso, copiando al papel carbón una personalidad impuesta. Solo a ratos se acerca más a un cine distinto a sus anteriores roles de tipo de duro, vencedor de “los malos”.

A pesar de los pesares, la recomiendo. Puede resultar otro aviso para quienes ven la vida de un color sin importar que la misma puede subir a las montañas y bajar en estrepitosa caída.

Ficha técnica

País: Estados Unidos, Año: 2021. Duración: 139 minutos. Director: Tom McCarthy. Guion: Tom McCarthy, Thomas Bidegan, Noé Debré y Marcus Hinchey. Premios: Selección Oficial Festival de Cannes 2021. Reparto: Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin e Idir Azougil. Exhibida actualmente: Netflix.

Sinopsis: Un operario de una plataforma petrolífera estadounidense, viaja a Marsella para visitar a su hija, que está en prisión por un asesinato que afirma no haber cometido. Lejos de casa, las cosas no serán nada fáciles para un padre dispuesto a todo para demostrar la inocencia de su hija (Filmaffinity).