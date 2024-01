En Santiago se comenta: el concierto de Luis Miguel

¡Hola, buenos días! Todavía hay quienes gustan de la buena música y de los excelentes artistas. Hay de estos intérpretes que llenan los lugares donde se presentan, uno de ellos es el increíble Luis Miguel, gusta a todo público, jóvenes y adultos. Había que ver con el entusiasmo, un miércoles de trabajo, la gente que salió desde distintos puntos del país, en especial desde Santiago. Les cuento que fueron personas en autobuses y volvieron la misma noche o madrugada, así como en vehículos propios, otros se quedaron en sus apartamentos en la capital, o en hoteles. Qué interesante que todavía hay buen gusto musical en la población, había que ver con la algarabía que se fueron a este concierto, algunos hasta pidieron permiso en el trabajo. Muy bien, hay que vivir la vida.

Comentario

Sin embargo cuando llegaron al Estadio Olímpico Feliz Sánchez, todos aquellos fans, que duraron hasta las once de la noche y el Sol de México no salía y luego en un anuncio en pantalla decir que se posponía el concierto, qué decepción, sobre todo para los que llegaron de otras ciudades y especial de Santiago, que tuvieron que quedarse en la capital y hoteles por dos días, otros retornaron a sus casas a las cuatro de la mañana, qué abuso. Pero al otro día, como si nada volvieron emocionados y quedaron satisfechos y eufóricos con el tremendo concierto que le presentó Luis Miguel, se les olvidó todas las vicisitudes que pasaron y el dinero gastado. El artista no dijo nada, ni excusa, tal cual es él. Está bien que a un concierto se va a cantar y no hablar, eso me gusta de él, pero por lo menos debió pedir disculpas, pero esos son los artistas, dioses que sus fans todo se lo perdonan.

Ulises Polanco

Muy interesante y merecido el homenaje que le hizo la Cámara de Diputados al empresario hotelero y dueño del canal 29, Ulises Polanco Morales por sus aportes a la democracia, un sobreviviente de la tiranía de Trujillo y por su trayectoria revolucionaria, haciendo grandes aportes al país, sobre todo a Santiago con un gran canal de televisión al servicio del pueblo dominicano, poniendo en alto el país, trasmitiendo nacional e internacionalmente. Ulises es un caballero, siempre atento y escuchando a los demás, con gran experiencia a todos los niveles, político y de estado. Muy bien por el diputado de Santiago, Máximo Castro Silverio, que llevó la moción al legislativo y fue aprobado a unanimidad. En vida es que se hacen los homenajes a grandes personalidades, que jugaron papeles estelares.

Gran aporte

El Banco Popular Dominicano cumplió 60 años, siendo uno de los bancos de más confiabilidad y prestigio, un orgullo para el país y sobre todo para nosotros los santiaguenses, por ser su ideólogo de esta ciudad de los 30 Caballeros y dar inicio al desarrollo de Santiago con su entrega y aportes, incluyendo esta entidad bancaria, Don Alejandro Grullón, quien dejó un gran legado a nuestro país. Felicidades a todos los integrantes del Banco Popular y sus clientes, que confían en esta influyente institución. Gracias a nuestro querido amigo José Mármol, siempre presente por los obsequios de Navidad, incluyendo el interesante ejemplar del libro Patrimonio Nacional, Joyas Dominicanas de la Cultura y la Naturaleza, auspiciada por el Banco Popular, muy interesante, un gran aporte a la cultura. Hasta la próxima.