Novel Poppys: la novedad del humor dominicano

Alex Díaz y César Calcagno son los integrantes del grupo “Novel Poppys”. Los jóvenes, que no son popis (aclarado por ellos mismos), han sabido fusionar la comedia, la música, a través de versatilidad para la actuación y escribir chistes para ganarse un lugar en el público dominicano.

Su estilo original en el humor les ha valido para ir abriéndose camino en el entretenimiento dominicano, pasando de las redes sociales a estar en televisión nacional y presentándose en diferentes escenarios con su show de "stand up comedy".

"Queremos llevar alegría a la gente, pero siempre con un toque de creatividad y originalidad", expresaron los jóvenes en una visita a LISTÍN DIARIO.

Como un relajo así empezaron Alexs y César, el proyecto que hoy en día es una realidad. Los jóvenes contaron que se conocieron por el 2014 cuando estudiaban teatro musical en la academia JAM Academy, donde hicieron “match”.

“El teatro musical aquí (República Dominicana) coloquialmente es para popis entonces, nosotros no lo somos y nos supimos distinguir”, cuenta Alexs Díaz. “Él y yo éramos los únicos que nos quedábamos afuera esperando taxi y los demás en sus vehículos propios”, recuerda César Calcagno.

Aparte de su química para trabajar juntos, también seguían a youtubers mexicanos y de ahí surgió l aidea de hacer algo parecido en República Dominicana. Su nombre surgió en la misma academia cuando el término popi estaba explotando y decidieron acompañarlo de novel, que significa nuevos, que los definía justamente porque recién estaban comenzando en las redes sociales como creadores de contenido.

Alexs, de 26 años, y César, de 22, recordaron que su primer video que subieron a YouTube fue de un challenge de quien se comiera más rápido una “masita” motivado por el contenido que seguían de los mexicanos.

Aunque compartían videos esporadicamente, no fue hasta la pandemia del covid-19 que tomaron en serio lo que estaban haciendo y ahí iniciaron en Instagram, la red social que los dio a conocer en conjunto con TikTok, en esta última plataforma cuentan con 4.7 millones de seguidores.

Su salto a la televisión se materializó a través de la propuesta de René Brea a su manager, Fernando Pucheu, para formar parte en el programa de “2Night X la Noche”, transmitido de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Telemicro bajo la conducción de las comunicadoras Caroline Aquino y Nahiony Reyes.

"René Brea apostó por nosotros, realmente apuesta mucho por la juventud. Es un reto diferente, pero estamos emocionados por la oportunidad", expresaron.

César y Alex ven esto como una oportunidad para hacer lo que quieren lograr en el futuro: “Estamos tomando Telemicro como una base, porque a futuro queremos crear nuestro propio programa de televisión”.

La Guasabara

La versatilidad es una de las principales características de estos jóvenes, quienes además de hacer humor, también tienen “La Guasabara”, un grupo de merengue en el que adaptan música urbana a este ritmo.

En “La Guasabara” César y Alex se encargan de adaptar la letra de dembow que estén “pegados” con pistas de merengue clásicos.

“Nos encanta el merengue de antes y lo combinamos con el dembow”, dicen sobre el porqué en este ritmo. “Lo primero que se identifica es que el dembow tiene que estar pegado y tener letra limpia, en caso de que esto no sea así, le modificamos la letra, el merengue es lo de menos, porque todos los merengues son buenos todos los merengues tienen sabor y los viejos merengue que no pasan de moda”, aclararon.

Crianza en valores

La combinación de comedia, música y una crianza que valora el contenido limpio ha sido clave para el éxito de Nobel Poppys no solo en el país, sino que su contenido ha traspasado fronteras.

Aunque vienen de familias con profesiones opuestas, tienen en común la crianza basada en valores que les dieron sus padres. “Importante es la crianza”, resaltaron.

“Nos criaron igualito y no hay nada más importante que saber que tu contenido puede consumirlo todo el mundo, desde el más grande hasta el más pequeño. Incluso Los Muchachones (su podcast) que son un poco más picantes al hecho que hablan de cosas de adolescentes, pero no hablan sucio y no se dicen malas palabras”, explicaron.

“Los Muchachones” es un podcast para hablar temas de adolescentes con humor. En este proyecto César y Alex están detrás de cámara en el rol de productores.

Video Novel Poppys: la nueva sensación del humor dominicano



Alex Díaz lleva en su sangre el talento, pues, su padre es el famoso comediante Wilson Díaz, y aun así el joven, de 26 años, nunca imaginó ganarse la vida en el mismo terreno que su papá.

“No era mi objetivo, no quería ser comediante. Era como el hijo rebelde que le lleva la contraria a la familia. Quería ser actor dramático, pero la sangre llama”, contó Alex Díaz.

Por su parte, César Calcagno, aunque no se imaginó en estar en televisión, sí supo que estaría involucrado en el entretenimiento y con el arte.

“Desde pequeño yo siempre me caracterizaba en mi casa y hacia shows de Michael Jackson y mi mamá vio esa inclinación en mí”, recordó César.