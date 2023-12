Natalia Améstica, ex mánager de Canserbero, confiesa que mató al rapero

Natalia Améstica, ex mánager del rapero venezolano Canserbero, confesó a la Fiscalía venezolana que mató a sangre fría al cantante.

De acuerdo con su confesión, el hecho se produjo tras esta haber adulterado un té con dos blister de 0.5 de Alpram para que Canserbero, cuyo nombre de pila es Tirone José González Orama, lo tomara.

Dijo que luego se fue a la cocina y en ese momento llegó la pareja de Natalia, Carlos Molnar, para conversar.

Améstica, en el momento en el que vio que su esposo estaba somnoliento lo atacó con tres puñaladas, una en la espalda, una en el brazo y otra en el cuello.

¨Ellos bebieron unas tazas cada uno, y al momento de quedar somnoliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué, directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por al espalda y por el brazo y quien me ve es Tironey se preocupa mucho pero él estaba también somnoliento... Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido¨, dijo Natalia en su confesión.

Dijo que cuando Canserbero se quedó dormido, le dio dos puñaladas en su costado.

Como no sabía qué hacer recurrió a su hermano Guillermo, quien llegó a las 11:00 de la noche del 19 de enero de 2015, acompañado de tres personas que según este, le ayudarían a terminar de modificar la escena.

Estos apuñalaron a Carlos, dieron indicaciones para qué hacer con el cuerpo de Canserbero, el cual fue lanzado por la ventana la madrugada del 20 de enero a las 5 de la mañana.

Pero antes de eso, llevaron el cuerpo de Canserbero del mueble a la cocina, le quitaron la franela, y su hermano Guillermo le dio golpes con un tubo por la cara.

En ese momento Natalia se retira, se baña y busca ayuda con los vecinos.

Guillermo Améstica, hermano de Natalia, quien se encontraba junto a ella en la Fiscalía declarando el pasado 25 de diciembre alrededor de las 9:50 de la noche, ratificó lo declarado por su hermana. Dijo que llamó a dos “funcionarios” para que lo acompañaran a asistir al lugar y al llegar se dieron cuenta que habían muerto Carlos y Canserbero.

El fiscal venezolano, Tarek William Saab, dijo que Guillermo llamó a tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que lo asesoraron por mil dólares a cada uno de cómo debe modificar la escena del crimen, para así simular el homicidio-suicidio producto de una riña.

Guillermo continuó diciendo que se fue a su casa, llevó a su hijo al colegio y luego lo llamaron diciéndole lo que había sucedió y ahí se dio cuenta de que ya se sabía todo.

CONFESIÓN A LA FISCALÍA

El fiscal venezolano, Tarek William Saab, dijo que la medianoche del 19 de diciembre, Natalia y Guillermo pidieron hablar con él para confesar lo ocurrido ese día, y procedieron a brindar la más determinante y trascendental revelación sobre este caso.

¨Ella ejecuta los homicidios por resentimiento y mucho odio hacia ambos¨, dijo Saab, refiriéndose a Natalia Améstica.

El fiscal dijo que Natalia Améstica y su hermano Guillermo serán imputados por la comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría

¨Asesina a su pareja (Natalia) con quien convivía durante 10 años Carlos Molnar porque según ella este decidió no pagarle el dinero invertido en la gira que acababan de hacer durante diciembre 2014 en Argentina y Chile¨, dijo la fiscalía.

Además, confesó que mató a Canserbero porque él mantenía siempre una actitud indiferente hacia ella, de no corresponderle el saludo y de no querer ser su amigo.

¨Todo lo hicieron a sangre fría y con premeditación. Ella revela que su pareja, según ella, decidió no pagarle. A un punto tal que esta persona siguió una presunta carrera de mánager. Trajo a Venezuela a varios grupos musicales que no pienso mencionar aquí¨, dijo el fiscal.

El fiscal dijo que una persona debe beber máximo de 0,5 a 1,5 miligramos de Alpram al día. Y que en este caso ella vertió en el té que les dio un total de 10 miligramos y ahí es cuando le da la puñalada mortal.

Además, la autopsia determinó que Guillermo le había dado un golpe a Canserbero que le destruyó la cara; y que además no coincide con las heridas de la caída. Asimismo, Guillermo le propinó varias puñaladas adicionales a Carlos.

¨Antes de ellos retirarse, que deben esperar hasta las 5 am para trasladar a la cocina el cadáver de Tirone (cadáver) y proceder a golpearlo en el rostro y lanzarlo al vacío para simular el suicidio¨, indicó el fiscal.

Guillermo se fue y Natalia, tras bañarse, procede a llamar a los vecinos denunciando lo ocurrido.

El fiscal dijo ¨le hacen la oferta a Guillermo de alterar el sitio del suceso a cambio de 10 mil dólares como pago único y en efectivo. Hacen que Natalia bañe sus pies con la sangre de su esposo para iniciar una caminata hacia la ventana de la cocina y así simular que dichas huelas eran de Canserbero antes de este lanzarse al vacío¨.

exhumación

El día 22 de diciembre se practicó la segunda exhumación a Tirone González (Canserbero).

Al cuerpo se le practicó una autopsia virtual, que consiste en la realización de una reconstrucción en 3D con equipos y métodos de alta tecnología como resonancia magnética.

Como parte de este procedimiento llamado tomografía axial computarizada y radiología, el médico pudo visualizar los hallazgos en imágenes digitalizadas y realizar una reconstrucción exhaustiva de lo ocurrido, dijo el fiscal.

¨Es la primera autopsia de este tipo que se practica en el país. Esta experticia obtuvo como conclusión que el traumatismo que presentó Tirone en la mandíbula no se produjo como consecuencia de la caída, sino por un golpe con objeto contundente¨, indicó.

El Ministerio Público está investigando el presunto robo de las regalías de la música creada por Canserbero. En vida Canserbero publicó 3 álbumes: Vida (2010), Muerte (2012) y Apa y Can (2013), junto al rapero Apache.