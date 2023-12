En Santiago se comenta: el fallecimiento de Domingo Antonio Suárez, a la edad de 94 años

Agradezco a tantas personas que me ofrecieron una gran solidaridad por la muerte de mi padre el pasado sábado 9, el señor Domingo Antonio, a la edad de 94. Papá en los últimos cuatro años vivía conmigo, era un hombre de bondad, noble, un altruista, vivió para ayudar a los demás, una persona de grandes relaciones a todos los niveles por su forma de ser, amena y alegre, le gustaba conversar, siempre rodeado de sus hijos y sobrinos con quienes le gustaba compartir en el hogar, pero los años no perdonan y aunque no tenía una enfermedad de cama, o terminal ya no era el mismo, murió en la casa sin dolor y en paz.

El señor Suárez

Tengo mucha gratitud, porque fueron tantas las personas que asistieron al velatorio y al entierro, muchas llamadas telefónicas, abrazos de aliento y cantidades de corona de flores, eso se agradece de corazón. Hoy martes celebramos el novenario con una misa en la iglesia San Ramón Nonato, del sector Cerros de Gurabo, Santiago. Mi padre, el señor Domingo Antonio, fue un gran empresario y fabricante de artículos de piel desde el siglo pasado, hasta este, era propietario de tiendas, trabajó muy duro para darnos lo mejor, fue un excelente padre, un tío solidario, fiel amigo y un buen ciudadano. Lo recordaremos con la alegría que vivió hasta su muerte. Vuela alto papá.

La casita de Santa

Navidad por todas partes, muchas decoraciones, el Santa Claus del ayuntamiento es hermoso, alegre, hasta ahora creo que es el más bonito, esta casita ha sido tan exitosa que hay que hacer colas para entrar donde Santa, donde los niños y hasta los adultos se retratan en la sala que forma parte de la decoración, se toman selfies, van vestidos muy lindos de rojo, verde y otros colores que son tendencia en la Navidad. La alegría que sienten los infantes es contagiosa, la música, las luces encendidas. Abel Martínez, el alcalde de Santiago, asistió el día del inicio de la Navidad y la apertura de este magnífico espacio y con su alegría le dio un gran sabor a este lugar y no sólo esa noche, siempre acude allí para acompañar a los niños. Hasta la próxima.