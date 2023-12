Keren Montero, ganadora de Dominicana's Got Talent de 2021, irá a Berklee College of Music

Keren Montero, quien fue la ganadora de la segunda temporada del reality "Dominicana's Got Talent" en 2021 y participante de "America's Got Talent: All Stars" en enero de 2023, irá a Berklee College of Music, en Boston, Massachusetts, luego de varios días de intervenciones en televisión nacional dedicadas a reunir tres millones de pesos para sus estudios.

A través de una llamada telefónica a "El Show del Mediodía", José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, aseguró que el Gobierno brindará "apoyo completo" para que la joven cantante cumpla sus sueños de formarse en la alta casa de estudio de Estados Unidos.

El programa televisivo creó el lema "Todos somos Keren" en busca de lo que este miércoles hicieron realidad al recibir la noticia del funcionario público.

De su lado, Keren se expresó agradecida con lágrimas en los ojos y reconoció la dedicación de Iván Ruiz y su esposa, Laura Guzmán de Ruiz, para ayudarla a cumplir su sueño.

"Le agradezco a usted (Iván Ruiz), a Dios, a Laura, a todo el elenco, al público televidente que se toma eso muy en serio y sobre todo al Gobierno por demostrar que están pendientes de personas que quieren lograr algo, que quieren ser alguien", dijo Keren evidentemente emocionada.