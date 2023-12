Profesionales de otras áreas que cruzaron la frontera al mundo del entretenimiento

Cada vez es más frecuente que profesionales de otras áreas crucen fronteras y se inclinen por otros oficios y el mundo del entretenimiento no es la excepción. Son varias las figuras dominicanas que estudiaron otra carrera y ahora están en los medios de comunicación y en el arte.

Estas personas que en un momento de su vida pensaron que vivirían de la carrera que estudiaron (o que iniciaron) en la universidad, actualmente se destacan frente a las cámaras y viven del “show” y el “espectáculo”.

Medicina, derecho, arquitectura, economía, psicología, entre otras, son las carreras que varias figuras dominicanas estudiaron, sin embargo, por diversos motivos se abrieron puertas en el escenario del entretenimiento.

Pepe Sierra, Ana Simó, Héctor Guerrero Heredia, Carlos de la Mota, Ernesto Jiménez, José Martínez Brito, Tania Medina, Julio Hazim, Pedro Manuel Casals, entre otras figuras, que sus nombres resuenan en el arte y entretenimiento dominicano, son profesionales en otras áreas.

De la medicina a la actuación

Pepe Sierra, conocido por sus actuaciones en “Veneno”, “Malpaso”, “Pueto pa’ mí” e innumerables obras de teatro, antes de estar en la actuación estaba estudiando medicina porque era algo que tenía que hacer.

“Yo no sabía si quería ser médico, iba todos los días a mi clase y me esforzaba, pero nunca me mentalicé como un médico establecido”, dijo Sierra hace unos años en una entrevista con Listín Diario.

Sin embargo, la vida le tenía otra opción: la actuación. “Cuando entro a Bellas Artes me doy cuenta de que tengo una facilidad para transmitir emociones. Y el saber que tú eres bueno en algo ayuda; así se concretó mi deseo de ser actor”.

Fue en 2006 que Pepe Sierra entró al mundo de la actuación y hasta el sol de hoy, es de lo que vive. Aunque luego de terminar su carrera de actuación, concluyó la medicina, a pesar nunca la ha ejercido con una remuneración económica. Según explicó a este medio, lo hizo porque tanto en la carrera como en todo a él le gusta cerrar ciclos en su vida.

El Actor de la arquitectura

Otro que no inició en el mundo de la actuación es el actual viceministro de Relaciones Exteriores y director general del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior (Index), Carlos de la Mota.

El hoy actor demostró una gran habilidad para las matemáticas desde niño, misma que lo impulsó a estudiar arquitectura años más tarde. En él se aplica dicho de “cada quién es el arquitecto de su destino”, pues el nativo de La Vega, aunque se graduó de esa carrera, ganó fama como actor.

“La arquitectura me trajo al arte”, es lo que dice el actor que actualmente se desempeña como servidor público. Por esa carrera se mudó de La Vega a Santo Domingo y ahí comenzó a hacer obras de teatro hasta que el destino lo llevó a México, país que lo catapultó a la fama con telenovelas como “Destilando amor”, “Cuando me enamoro”, “Médicos”, entre otras.

De la medicina al arte

Tania Medina es una reconocida cirujana plástica y si bien, no ha dejado de lado su oficio como profesional de la medicina, la doctora tiene más presencia en los medios de comunicación por su faceta como modelo, escritora y ahora como cantante.

Siendo la protagonista de diferentes portadas de las más famosas revistas, desfilando por las alfombras de los principales premios latinos y visitando los programas internacionales de mayores ratings, la cirujana plástica explota su faceta como una celebridad.

La doctora Medina ha lanzado varios temas musicales, entre ellos uno en colaboración con Mark B y JC Rosary, su pareja actualmente.

Igualmente, la psicóloga Ana Simó no ha dejado de lado su profesión, pero desde hace varios años se destaca en los medios de comunicación con su programa radial "Consultando con Ana Simó".

Por este programa que ofrece entrevistas, debates de tópicos actuales, abordando una variedad de temas de psicología, psiquiatría, consejos prácticos para el manejo del estrés y la ansiedad, además de responder las dudas de los oyentes, Simó se ha convertido en una de las sexólogas más populares de República Dominicana y más seguida en redes sociales.

Asimismo, el doctor Héctor Guerrero Heredia es un psiquiatra con gran presencia en los medios de comunicación gracias a su programa “El Recetario” transmitido por la emisora Alofoke 99.3 FM, anteriormente llamado “La receta médica”, a través de La Z-101.

Del “edificio rojo” también hay varias figuras relevantes que tienen otra profesión como, Pedro Manuel Casals, quien se desempeña como panelista de “Esto no es radio” y es abogado de profesión, al igual que su compañero y colega, el abogado José Martínez Brito; Ernesto Jiménez “El Gurú” es un economista de profesión, quien también forma parte del espacio radio que se transmite por Alofoke FM de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.

Julio Hazim, quien es médico de profesión, tiene más de 50 años en la comunicación y se ha convertido en uno de los comunicadores más prestigioso de la radio y televisión dominicana, conocido ampliamente en el mercado internacional.

Aunque muchos no lo sepan, Cuquín Victoria es ingeniero civil, pero cruzó la frontera al arte, convirtiéndose en unos de los principales humoristas y actor del país con más de 50 años de carrera.

Pese a que nunca lo ha ejercido, la conocida comunicadora, Caroline Aquino, es administradora de empresa de profesión.