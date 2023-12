"Ginny & Georgia" y "Alice in Borderland", entre las producciones más vistas en Netflix

Netflix publicó este 12 de diciembre su listado de las producciones más vistas dentro de la plataforma durante los primeros seis meses del año (entre enero y junio de 2023).

La plataforma cuenta con aproximadamente 18 mil títulos que atraen 100 mil millones de horas de visualizaciones cada seis meses, según la publicación.

Entre ella, sale a relucir: Ginny & Georgia , Alice in Borderland , The Marked Heart , Outer Banks, You, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, XO Kitty y las secuelas cinematográficas Murder Mystery 2 y Extraction 2. Además de The Night Agent, The Diplomat , Beef , The Glory , Alpha Males , FUBAR, Fake Profile, The Mother , Luther: The Fallen Sun, You People, AKA, ¡Qué viva México! y Hambre.

Para la lista, Netflix tomó en cuenta:

Horas vistas de cada título (original y con licencia) vistas durante más de 50.000 horas.

La fecha de estreno de cualquier serie de televisión o película de Netflix; y

Si un título estaba disponible a nivel mundial.