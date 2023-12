Luego de las declaraciones de Don Omar sobre Daddy Yankee, con quien dio por terminada su rivalidad de casi dos décadas, 'El Jefe' respondió de la misma manera y expresó su admiración y respeto hacia 'El Rey', definiéndolo como "un grandioso adversario".

A raíz de su conversión al cristianismo, Daddy Yankee dijo sentir tranquilidad de haber dejado en el pasado su tiradera en esta nueva etapa de su vida y espera que Don Omar también dé el paso de fe por el que hoy él celebra su retiro de los escenarios.

"William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón. Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón", inició en su mensaje.

"Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas", añadió.

"Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto. Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores", continuó.

Finalmente, 'El Cangri' se despidió con la cita bíblica de Efesios 4:32, que dice: "Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdono a ustedes en Cristo".

Fue en 2016 cuando Don Omar y Daddy Yankee comenzaron una fuerte enemistad, justo después de compartir escenario en su gira The Kingdom. En su momento, el intérprete de Gasolina comentó que él había decidido tomar distancia de su colega debido a que le había quedado mal, abandonando el tour, provocando un gran descontento entre el público.

Todo inició en 2015 cuando decidieron realizar la gira “The Kingdom Tour”, con la que actuarían en varios países unas 100 presentaciones, cada una con el valor de un millón de dólares, pero Don Omar decidió abandonar en el noveno concierto.

Ambos tenían su versión y coincidían es que ninguno de los dos volvería a trabajar con el otro.