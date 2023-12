Con el fin de "promover una ruptura buena", el cantautor puertorriqueño Sie7e creó una nueva versión de su éxito de 2011 "Tengo tu love". Se trata de "Ya no tengo tu love" el tema con el que rinde homenaje a lo que construyó durante 23 años junto a su exesposa Jessica Rodríguez.

El cantante decidió aceptar la idea de un compositor amigo suyo y convertir su "desgracia personal" en una motivación para que otras parejas terminen su relación de manera amigable y seguir siendo "familia".

"Francamente a mí no se me hubiese ocurrido hacer una canción como esta. El proceso hasta ese momento había sido silencioso y doloroso. Cuando se me acercaron para la recomendación y luego de tener unas conversaciones con el compositor sentí que se trataba de una oda tan respetuosa a la pieza original, cuya intención es respetuosa y cuidadosa", dijo el artista en una entrevista con El Nuevo Día.

"Lo sentí desde un lugar de amor, de que nos iba a ayudar, sabiendo la tormenta que es porque la relación era pública. Martillé los versos porque lo que quería era que cuando Jéssica escuchara el tema, -dentro de la tristeza de la separación-, sepa que lo que estoy promoviendo es una ruptura buena y que voy a seguir siendo su aliado y que en lo que ella necesite voy a estar ahí", agregó.

Sie7e confesó que Jessica estuvo de acuerdo con la reciente canción que forma parte del álbum "Origami" y que fue estrenado con un videoclip similar al del tema original.

Hace dos meses, Sie7e y Jessica Rodríguez confirmaron su separación al programa de televisión "Lo Sé Todo", donde revelaron que en el 2021 el matrimonio sufrió "un percance", sin embargo, negaron que alguno haya sido infiel.