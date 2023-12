Hija de Rafa Rosario fue hospitalizada luego de un viaje a Brasil

Rafely Rosario, hijo de Rafa Rosario, celebró con un mensaje en Instagram la mejoría de su hermana Rubí Rosario, quien tuvo que ser hospitalizada tras llegar de un viaje a Brasil debido a una afección en los riñones.

"Nos acostumbramos tanto a vivir debiera de ser en gozo siempre según dicen por las buenas vibras pero la vida es impredecible y aun no queramos somos tan vulnerables @___rosarioru se fue a uno de esos viajes de repente se sintió muy mal acabando de llegar a @riodejaneiro._ tuvo q regresar después de tres días con mi alma en vilo directo al #hospital casi una septicemia", contó la madre de Rubí, Fifi Ángeles.

Según Mayo Clinic, la septicemia es una afección grave en la que el cuerpo responde de manera incorrecta a una infección. Los procesos que combaten infecciones se activan en el cuerpo y hacen que los órganos no funcionen correctamente.

Durante la delicada situación de salud de su hija, Fifi Ángeles clamó a Dios por un "milagro", que finalmente anoche reveló haber recibido.

"Dios prometí no pedirte nada, he dejado de hacerlo porque obediente aceptaré lo que tú decidas. Siempre sabes lo que necesito, hazme un milagro de esos que siempre has hecho en mi resiliente vida y sácame una vez más de esta angustia. Amén", expresó Fifi en una publicación de Instagram.

"Señor no me quites lo único que me hace feliz, hazme un milagro con mis hijos. Es verdad que te obedezco, pero en el guion que hiciste para mí sé que las fuerzas venían incluidas". añadió.

"Cedió la fiebre y mejoró, aunque no lo crean Dios actuó y me dijo que usar a cada rato me da señales. Es una gran aventura descubrir este maravilloso regalo de Dios", comentó.

Por su lado, Rubí informó que los medicamentos y los remedios naturales de su madre actuaron positivamente en sus riñones, por lo que espera la alta hospitalaria.

"Mucho mejor hoy, gracias a Dios los antibióticos están funcionando súper bien en mis riñones. Todo en orden divino... Ya casi me voy a casita. Y claro, gracias a mis remedios caseros que mi madre me hizo", dijo Rubí.

De igual manera, Rafely Rosario pidió oración por su hermana, pese a su evolución.

"No había querido subir sobre la salud de mi hermana, @___rosarioru, pero aunque esté mejorando gracias a Dios... Les pido oración por ella para que mejore del todo, en el nombre de Jesús! Que Dios los bendiga familia" escribió junto una fotografía de ambos.