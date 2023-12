'Succession' y 'The Crown' medirán fuerzas de cara a la mejor serie dramática en los Globos de Oro

'Succession' y 'The Crown' pugnarán por el Globo de Oro a mejor serie dramática con 'The Last of Us', 'The Morning Show', '1923' y 'The Diplomat', desveló este lunes la organización de estos premios.

La primera, que ya venció en las ediciones de 2021 y 2019, buscará agrandar su legado en una pugna para la que tendrá como principales contendientes a 'The Crown' -que ha visto hoy cómo cada una de sus seis temporadas han sido finalistas de los Globos de Oro'- y 'The Last of Us', la aclamada serie postapocalíptica protagonizada por Pedro Pascal.

La serie '1923', inspirada en la época de la Gran Depresión y la Ley Seca en Estados Unidos; 'The Morning Show', el retrato de un grupo de periodistas a cargo de un programa matutino en EE.UU., y la serie de suspenso con tintes geopolíticos 'The Diplomat' completan la terna de candidatas a mejor drama.

Por su parte, la ganadora del año pasado como mejor serie de comedia o musical, 'Abbott Elemtary' ('Colegio Abbott', en español), se enfrentará por segundo año consecutivo con 'The Bear' y 'Only Murders in the Building'.

La comedia deportiva 'Ted Lasso' y Barry' -la serie sobre un depresivo asesino a suelo que quiere iniciarse como actor- son otros de los títulos con posibilidades en esta categoría a la que también ha accedido como finalista la primera entrega de la sátira sobre la justicia estadounidense 'Jury Duty'.

En el apartado de mejor serie limitada, el fenómeno 'Beef' -de la factoría Netflix'- medirá su impacto con la quinta temporada de 'Fargo', serie inspirada en la película homónima de los hermanos Cohen.

Además, estas competirán con la serie ambientada en la invasión nazi en Francia 'All the Light We Cannot See'; 'Daisy Jones and the Six', sobre la bajada a los infiernos de una banda ficticia de rock en Los Ángeles de los setenta; el drama histórico 'Fellow Travelers'; y la rupturista 'Lessons in Chemistry'.

La 81 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 7 de enero en Los Ángeles tras una renovación de su junta directiva, que ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), para dejar atrás definitivamente polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones. EFE