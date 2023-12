Romeo Santos arremete contra productora de su concierto en Venezuela por retraso de 8 horas

El cantante de origen dominicano Romeo Santos regresó la madrugada de este lunes a Venezuela tras una década sin presentarse en ese país, pero no fue recibido de la mejor manera por el retraso de ocho horas que sufrió su concierto en la base aérea La Carlota en Caracas.

"El rey de la bachata" culpó a la productora encargada de dicho espectáculo, Panteras Entertainment, que supuestamente no trasladó a su equipo y sus instrumentos en el tiempo prudente desde Aruba, donde estuvo el 9 de diciembre, un día antes de la fecha que había programado para su encuentro con el público venezolano.

"Ayer, yo subí al escenario a las 4 de la mañana, igual que hoy, por una situación que involucra a la misma empresa que organizó este evento, una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor", expresó el bachatero una vez en el escenario.

Santos mencionó la reputación que ha ostentado en más de 25 años de carrera, durante la cual nunca ha sido noticia por ser irresponsable ni por faltarle el respeto a sus fanáticos por el inicio de sus conciertos.

"Yo llevo 26 años de trayectoria, pueden googlear, pueden documentarse los que no conocen mi reputación, nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde", puntualizó.

A raíz de la situación, los organizadores han recibido un sinnúmero de comentarios negativos por personas que soñaban con ver al artista y se vieron obligados a regresar a sus casas sin cumplir su objetivo.

"Me tocó irme quiero mi reintegro de dinero el concierto decía domingo, no lunes", "Abusadores !!!! A la 1 de la mañana diciendo que el avión de los instrumentos no ha llegado a Venezuela. Qué falta de respeto", "Una total falta de respeto para todos los que estuvimos ahí", "Vergüenza es lo que les debería dar. Es una falta de respeto", son algunos mensajes que se leen en redes sociales.