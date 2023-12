Britney Spears reflexiona sobre su soltería

Luego de cuatro meses soltera, Britney Spears ha reflexionado sobre esta nueva etapa, alejada de su exesposo Sam Asghari, con quien estuvo durante siete años.

"Es tan raro estar soltero... He tenido mucho tiempo para mirar hacia atrás con todo lo bueno y lo malo... Me he dado cuenta de que no hablo conmigo mismo tan bien en absoluto... Soy fácilmente manipulado y llevo mi corazón en la manga... Pero definitivamente estoy cambiando todo eso...", se lee al inicio del texto publicado en la cuenta de Instagram de la cantante.

Britney también confesó estar aburrida de "hacer lo mismo todos los días", sin embargo, señaló que está orgullosa de su vida actual.

"La forma en que vivo mi vida es mía... He tenido tanta gente interfiriendo con eso... ¡Pero saber que está bien ser egoísta con mi vida y disfrutarla es increíble!", continuó.

Según reportes, Asghari decidió divorciarse de Spears en medio de acusaciones de infidelidades y abuso físico de parte de la artista hacia su pareja.