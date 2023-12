Sean "Diddy" Combs fue acusado de violar en grupo a una joven de 17 años en 2003. Esta es la cuarta acusación de agresión sexual que se enfrenta el rapero en las últimas semanas.

Una mujer que se hace llamar Jane Doe acusó a Combs, al ex presidente de Bad Boy Entertainment, Harve Pierre, y a una tercera persona llamado como "Tercer Agresor", de tráfico sexual y violación en grupo cuando ella tenía 17 años, informó People.

De acuerdo a la revista, la victima afirma que Pierre se acercó a ella en un salón en Michigan y la convenció de tomar un jet privado con él y Third Assailant al estudio de grabación del cantante en la ciudad de Nueva York. Una vez que llegó, alegó que le dieron drogas y alcohol antes de ser "violada en grupo brutalmente" "una tras otra", afirmó en la demanda.

“Como se alega en la demanda, los acusados se aprovecharon de una adolescente vulnerable de secundaria como parte de un plan de tráfico sexual que implicaba administrarle drogas y alcohol y transportarla en un jet privado a la ciudad de Nueva York, donde fue violada en grupo por los tres acusados individuales. En el estudio del Sr. Combs”, dijo el abogado de Jane Doe, Douglas H. Wigdor en un comunicado.

"La depravación de estos actos abominables, como era de esperar, ha marcado a nuestro cliente de por vida".

Por su parte, el El rapero, de 54 años, negó las acusaciones: "Suficiente es suficiente. Durante el último par de semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado", dijo Diddy a People.

Añadió: "Individuos que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes contra mí. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad."

Esta es la cuarta persona que acusa a Combs de agresión sexual en las últimas semanas. El 23 de noviembre el empresario musical fue acusado de una violación cometida en 1991 contra una mujer en Nueva York.

Una mujer llamada Joi Dickerson-Neal con la que Combs tuvo una cita aquel año, cuando ella era una estudiante, y que argumenta que él la drogó, la violó, grabó el suceso sin su consentimiento y se lo mostró a otras personas.

Anteriormente fue acusado de violación y abusos físicos durante más de una década por la cantante Casandra Ventura, conocida como Cassie, que fue su pareja y trabajó para su sello musical; ambos llegaron a un acuerdo para cerrar el caso un día después.