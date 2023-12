En Santiago se comenta: la película sobre Freddy Beras Goico

No he visto la película “Freddy” que se presenta en el país. Estuve invitada a la premier en esta ciudad en el cine de la plaza Internacional, incluso Giancarlo Beras-Goico, su director, estuvo en nuestro programa como entrevistado promocionando la cinta, los que vieron este filme estuvieron muy motivados recordando a este gran hombre, uno de los mejores comunicadores, comediante, productor de televisión y un verdadero ícono del arte del país.

En Santiago asistieron al estreno importantes figuras de la ciudad, así como en la capital, hasta la primera dama Raquel Arbaje de Abinader. Me imagino que habrá una segunda parte de esta película, porque ahí no está toda la vida de Freddy, él tenía anteriormente otra pareja, su primera esposa, la cantante Luchy Vicioso, ya fallecida, quien tenía una voz de ángel y sus primeros hijos, Freddyn y Ernesto, quienes deben sentirse muy mal por no estar en el guión de su padre.

La gente aprecia la película sobre la vida de este gran hombre, pero quiere verla completa y aunque no es un libro que se puedan utilizar muchas páginas, su primera familia es una realidad.

Grave error

Aunque Nelfa Núñez haya pedido disculpas, por ultimar la palabra autista, como una forma hiriente, debe de aprender el significado de autismo; para ser comunicadora debe saber qué es un niño autista y el sacrificio de los padres que tienen hijos con esa condición. No es un juego lo que se pasa en este país, sin facilidades para ayudarlos, no existen las condiciones para ofrecerles terapias, hay que tener dinero para poder darles una educación y que salgan adelante. Muchos padres se ven en la necesidad de irse fuera del país, para que sus hijos con TEA crezcan con independencia, sobre todo a Estados Unidos donde le prestan todas las facilidades y así cuando sean mayores de edad puedan tener una vida propia.

Esta chica con el único interés de querer llamar la atención no le importó a quienes hirió, no tiene nada de humanismo, solo sonar, qué pena que esté en los medios.

Monumento de Santiago

Es importante hacer una campaña para que se organicen los alambres que están en el área Monumental, sobre todo del lado de la calle Del Sol, frente al Monumento, se ven poco estéticos, sabemos que salen muy costosos ponerlos soterrados y que hay otras prioridades ahora en el país con la inversión que hay que hacer para la restructuración de varias ciudades afectadas por el fenómeno atmosférico del pasado 18 del mes de noviembre.

No es económico organizar todos estos alambrados para darle otro aspecto a esa zona tan turística y que cuando los visitantes se tomen sus fotos puedan publicarlas en sus redes sociales diciendo, “Desde el símbolo de Santiago”. Hasta la próxima.

Jazz en la Loma

En el Festival de Jazz en La Loma que se organiza en San José de Las Matas, uno de los interesantes conciertos de la música de los grandes que se celebra en el país, se armó un bochinche grande, por poco sacan del evento a un hermano de la diva y todo por privar en francés y creerse la última cosa. Cuando nuestro querido artista Frandy Sax estaba actuando, el pariente de la ministra dijo en voz alta, “Eso no es jazz” lo querían linchar literalmente, pero eso no es todo, cuando salió a tocar el invitado especial de nacionalidad francesa, el señor en cuestión, se paró a aplaudir muy emocionado, diciendo “Eso sí es jazz” ¡Wao! Qué falta de tacto, se pasó.

El Son de Keka

Aunque he escrito varias veces sobre el Son de Keka, la verdad que ni me he sentado, ni he bailado y miren que es todo una novedad ya convertido en una marca país. Ahí si hay alegría sana, es un fenómeno, se reúnen todas las clases sociales, además es una fuente de empleos para los lugareños, y para que vean que cuando las cosas se hacen con criterio llegan lejos. A propósito, en el programa El Informe con Alicia Ortega le hicieron un reportaje muy interesante a la familia del fundador de este pasatiempo, Antonio Rodríguez (Keka). Hasta la próxima.