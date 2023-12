Irving Alberti, de humorista a consejero a través del arte

“Todo lo que escribo es como el consejo que quisiera darle a alguien y no me veo en un escenario dando conferencia de autoayuda, coaching, no sé cómo que no va conmigo. Entonces, yo entiendo que esa es la forma que va conmigo”, así manifestó el humorista y recién escritor, Irving Alberti, en la rueda de prensa de la obra de teatro “Desde el mismo vientre”.

Recordó como al principio de su época, a los artistas no les importaba la clase social, ni los recursos de las personas, sino que ayudaban desde el alma, “eso era lo que yo siempre quería, eso era lo que yo siempre soñaba”, expresó el también comunicador.

Aseguró que si en cada función logra tocar y concientizar a una sola persona ya va colaborando con la sociedad.

“Nos ha pasado a todos aquí, que hemos tenido que aconsejar a alguien en nuestro peor momento, ese alguien llega donde ti, pero tu estas peor que él”, resaltó Alberti en conversación con Listín Diario.

Instó a que cuando estén mal no recurran a tomar alcohol con amigos porque muchas veces ellos están peor que el quién tiene el problema, “es mejor recurrir a una consulta psicológica, en vez de gastar tres mil pesos en cervezas, mejor págalo en una consulta que vas a encontrar esas detonaciones que causa hasta un tapón en la calle”.

Aseguró que solo quería escribir una obra de una comedia de dos hermanos y se fue envolviendo hasta darse cuenta de que se estaba adentrando en un plano psicológico, donde comenzó a reflejar esas cuestionantes que tienen los hermanos, los hijos y los padres.

Manifestó que el cómo padre está consciente de que ama a sus tres hijos, pero sabe que no los trata igual a todos y se cuestiona, “¿son diferentes porque los trato igual?” ó, “¿los trato igual porque son diferentes?”.

Habló además de la importancia de escuchar “las dos campanas” al refiriéndose a su primer cortometraje “La Madrastra”, que la comenzó a escribir como una simple historia que narraba la importancia del perdón y se convirtió en un éxito, llevándolo incluso a ganar varios premios: La silla...

“A veces tú puedes tener un papá ausente y sucede que la historia no es como te la contó tu madre”, aseveró.

Esa primera historia tocó a mucha gente y eso lo inspiró a seguir escribiendo llevando un mensaje y por tal razón decidió no sentarse a esperar a recibir un guión sino que se atrevió a crear y no limitarse a subirse a un ecenario, a dar conferencia de motivación, sino que prefirió aconsejar por medio del arte.

Su pasión ha crecido a tal magnitud que expresó que se visualiza viviendo de la escritura, de la dirección de teatro y cine, “me veo escribiendo nada más, te lo juro dirigiendo, aunque le tengo más miedo a dirigir teatro que al cine, porque en el cine uno tiene mucha gente que te ayuda, pero cuando es teatro tú eres quien tiene que tener la capacidad”.

Irving Alberti recomendó a que se atrevan a hacer lo que quieren, asegura que no importa el área en que las personas quieran desenvolverse, al final siempre se coge lucha, “pero que se coja donde uno quiere”.

La obra “Desde el mismo vientre”, protagonizada por Irving Alberti y Pepe Sierra, con la actuación de Yanela Hernández, bajo la dirección de Ramón Santana, estará en escena desde el 19 al 28 de enero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional del 19 al 28 de enero, con las actuaciones de Irving Alberti, Pepe Sierra y Yanela Hernández, con Ramón Santana en la dirección y Fidel López en la escenografía. Las boletas están disponibles a la venta en Uepa Tickets, para mayores de 16 años.