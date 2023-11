Muere el culturista Alfredo Martín, conocido como “Villano Fitness”

Falleció el culturista Alfredo Martín, conocido como “Villano Fitness” y “Héroe Fitness”, así lo confirmó su pareja la también culturista, Vera Schroeder.

"Lo ocurrido es cierto, fue ayer (lunes)… máxima discreción y respeto durante algunas semanas", explicó Schroeder.

"Prefiero hacer una historia antes de que se cree más morbo y más gente me pregunte y escriba", dijo la culturista y pidió a sus seguiodres a no preguntar por las causas de la muerte de Martín.

El “Héroe Fitness” contaba con más de 120 mil seguidores en Instagram y miles de suscriptores en YouTube. Se dio a conocer por hablar abiertamente del uso de sustancias como anabolizantes y esteroides.

"Muy pocos hablan con claridad sobre el uso correcto de ayudas egogénicas en el fitness. Bien porque no conocen la evidencia al respecto o bien porque la han usado mal y ya no pueden articular palabra", se lee en la página de la academia del culturista.

Debido a que Martín hablaba abiertamente sobre el uso de estas sustancias, muchas personas se han atrevido a relacionar la muerte del joven con el consumo de sustancias químicas como los anabolizantes o los esteroides.

Uno de los primeros en reaccionar a la muerte del culturista fue el youtuber Jordi Wild, quien tuvo el "placer de entrevistarle hace tiempo".

“Si no es broma de mal gusto, que en el fondo me gustaría, ha fallecido Villano Fitness. Fue un tío espectacular sincero, que era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida. Siempre fue realista con esto. No sé qué le ha pasado, pero si ha sido por el uso de sustancias (que quizás no), esto da para reflexionar sobre la normalización del uso de anabolizantes en los últimos años, pero ahora simplemente mis condolencias a la familia”, escribió el youtuber.