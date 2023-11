La modelo Yaritza Reyes se casó con su prometido, Marek Zmyslowski

La Miss República Dominicana 2013, Yaritza Reyes, ya es una mujer casada. La modelo sorprendió al anunciar que contrajo matrimonio con su prometido, el empresario y escritor polaco Marek Zmyslowski.

“Story short (historia corta)”, expresó la también actriz en un video en su cuenta de Instagram mientras mostraba las alianzas de matrimonio junto a su ahora esposo y se daban un beso.

La modelo no dio más detalles de la ceremonia. Por su parte, Marek Zmyslowski dijo en sus redes sociales: “I married my best friend (me casé con mi mejor amiga)”.

Fue en marzo que Reyes anunció su compromiso con el escritor y compartió varias imágenes del momento: con un mensaje en inglés: "By the way… someone just popped a question and I said “of course!” - new chapter begins - Hey fiancé @marekchinedu" (Por cierto... alguien acaba de hacer una pregunta y dije "¡por supuesto!" - comienza un nuevo capítulo. Hola prometido @marekchinedu).

Marek Zmyslowski es un escritor (autor de "Persiguiendo unicornios negros"), empresario e inversionista polaco, cofundador de proyectos como Jumia Travel, Sunroof.se y Samana Group, lo que indica que tiene inversiones en República Dominicana.

Ambos se conocieron el 13 de julio de 2017 a las 9:48 de la noche, según él mismo relató.

Ese día, "te vi en el lobby del hotel de camino al baño, mientras estaba en una horrible cita de Tinder. Cuando te vi mi vida desde entonces no volvió a ser la misma. Supe de inmediato que íbamos a estar juntos y que eras la indicada".

Luego agregó: "Durante las fotos en grupo de esa noche no sé por qué siempre te ponías junto a mí. Tres semanas después ya éramos una pareja y no nos hemos separado desde entonces".

En 2014 fue elegido como una de las diez personas más importantes en tecnología por la revista IT News Africa. Es mentor principal en Launchpad de Google y en el Programa XL África del Banco Mundial.

Yaritza es una de las dominicanas más bellas de todos los tiempos, coronándose en su país, participando en Miss Universo 2013 y quedando como finalista en Miss Mundo 2016.

La beldad dominicana creció en una familia de economía vulnerable, que vivía en Sabana Perdida (Santo Domingo Norte), impartía clases en un colegio para ganar dinero y era estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Desde muy pequeña cantaba en el coro infantil de la Parroquia Nuestra Señora de América, y mientras estudiaba en el Liceo Cardenal Sancha Fe y Alegría, participaba en todas las actividades de culturales. Cuando llegó a la UASD se involucró en las actividades culturales.

Su participación en Miss República Dominicana se dio por casualidad ante una invitación informal y rebasando la negatividad de sus padres.

"Ellos me dijeron que no participara porque era un mundo de mucha banalidad, entonces, les expliqué que esta era la mejor vía para lograr mis sueños de llegar al a televisión y hacer una película. Hoy día sigo siendo la misma persona, nunca me hicieron propuestas indecentes, aun a sabiendas que era un objetivo porque no tenía dinero”, afirmó la también actriz a Listín Diario en 2021.

En el mes de julio de 2021 se fue a España, donde está trabajando y estudiando para ser actriz, carrera ya probada al participar en las películas "Tubérculo Gourmet", "Tubérculo presidente", “Ovni”, "Love Kills", “La música por dentro”, “Casi fiel”, "Maneras misteriosas" y otras producciones, comerciales, maestrías de ceremonias, y desfiles de moda.